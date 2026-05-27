Sol predomina no ES e temperaturas chegam a 32 °C nesta quarta

A previsão do tempo indica que esta quarta-feira (27) será de tempo estável em praticamente todo o Espírito Santo.

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De acordo com o Incaper, o sol aparece entre algumas nuvens em todas as regiões do estado e não há previsão de chuva na maior parte das cidades.

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Ainda conforme a previsão divulgada pelo órgão, as temperaturas seguem estáveis ao longo do dia.

Veja a previsão completa

No litoral da Região Nordeste, a previsão indica chuva fraca e rápida durante a manhã. Contudo, o tempo abre no decorrer do dia, com diminuição da nebulosidade. Nas demais áreas capixabas, o cenário será de sol entre nuvens e tempo firme.

Na Grande Vitória, não há previsão de chuva. A temperatura mínima prevista é de 19 °C, enquanto a máxima pode chegar aos 30 °C. Em Vitória, os termômetros variam entre 19 °C e 30 °C.

Na Região Sul, o sol também aparece entre nuvens durante todo o dia. Nas áreas menos elevadas, as temperaturas variam entre 18 °C e 32 °C. Já nas áreas altas, a mínima prevista é de 17 °C e a máxima de 27 °C.

A Região Serrana segue com tempo estável e sem previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas, os termômetros marcam mínima de 16 °C e máxima de 29 °C. Nas regiões mais altas, a temperatura varia entre 17 °C e 27 °C.

Mais regiões

No Norte do estado, o tempo permanece firme, com sol entre nuvens. A mínima prevista é de 19 °C e a máxima pode alcançar os 31 °C.

Na Região Noroeste, o cenário também é de estabilidade. Nas áreas menos elevadas, as temperaturas ficam entre 20 °C e 32 °C. Em municípios como Mantenópolis e Alto Rio Novo, a mínima prevista é de 18 °C e a máxima de 29 °C.

Já na Região Nordeste, além da possibilidade de chuva fraca pela manhã no litoral, o dia terá abertura de nuvens ao longo das horas. As temperaturas variam entre 20 °C e 30 °C.