Sorteio histórico da Mega-Sena promete prêmio milionário no dia 24

A Caixa Econômica Federal realizará, no próximo dia 24 de maio, o sorteio especial em comemoração aos 30 anos da Mega-Sena. A estimativa inicial aponta que o prêmio pode chegar a R$ 200 milhões.

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A partir deste domingo (17), todas as apostas registradas na modalidade passarão a valer exclusivamente para o concurso especial nº 3010. O prazo para apostas individuais termina às 22h do dia 23 de maio, no horário de Brasília.

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Já os participantes que preferirem entrar em bolões poderão adquirir cotas até as 10h do próprio dia do sorteio, em 24 de maio.

Segundo a Caixa, a mudança no calendário acontece porque os concursos especiais possuem período exclusivo de vendas. A instituição reforçou que não houve suspensão das apostas tradicionais da Mega-Sena, apenas uma reorganização temporária do cronograma.

Como apostar na Mega-Sena 30 anos

Os apostadores já podem registrar seus jogos nas casas lotéricas de todo o país. Além disso, as apostas também estão disponíveis pelo site das Loterias Caixa, aplicativo oficial da Caixa para Android e iOS e pelo internet banking da instituição, exclusivo para correntistas.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

Concurso especial não acumula

Assim como ocorre em outras edições especiais das loterias da Caixa, o sorteio da Mega-Sena 30 anos não acumula o prêmio principal.

Caso ninguém acerte as seis dezenas sorteadas, o valor será dividido entre os apostadores que fizerem cinco acertos. Se ainda não houver ganhadores, o prêmio segue para as demais faixas, conforme as regras da modalidade.

Prêmio pode render mais de R$ 1 milhão por mês

De acordo com a Caixa, um vencedor único que aplicar os R$ 200 milhões integralmente na poupança poderá obter rendimento mensal aproximado de R$ 1,34 milhão, considerando os parâmetros atuais de rentabilidade.

A expectativa da instituição é de grande procura pelas apostas nos próximos dias, principalmente por causa do valor estimado da premiação especial.

Com informações da Agência Brasil.