Suzano abre vagas de estágio no Espírito Santo

A Suzano abriu inscrições para os programas de Estágio Superior e Técnico com oportunidades no Espírito Santo e em outros seis estados brasileiros. A companhia disponibiliza mais de 170 vagas no total e busca estudantes que desejam adquirir experiência profissional em um ambiente voltado à inovação e ao desenvolvimento.

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No Espírito Santo, o programa de Estágio Superior oferece sete vagas. Desse total, cinco estão em Aracruz, uma em São Mateus e outra em Viana. Além disso, o programa técnico conta com nove oportunidades no estado, sendo oito em Aracruz e uma em Cachoeiro de Itapemirim.

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Os candidatos precisam ter previsão de formação a partir de dezembro de 2027. A empresa procura estudantes interessados em aplicar os conhecimentos acadêmicos na prática e desenvolver habilidades em diferentes áreas de atuação.

A Suzano oferece bolsa-auxílio compatível com o mercado, assistência médica, seguro de vida, plataforma de saúde mental, vale-refeição ou refeitório, além de transporte ou fretado, conforme a unidade.

Estágio Superior

Os estudantes do Ensino Superior precisam ter disponibilidade para atuar na localidade escolhida. A empresa informou que o modelo de trabalho varia de acordo com a necessidade de cada área e unidade. Além disso, a Suzano aceita candidatos de todas as graduações, incluindo bacharelado, licenciatura e tecnólogo. O conhecimento em inglês não é obrigatório.

As vagas abrangem setores estratégicos como Pesquisa e Desenvolvimento, Sustentabilidade, Comunicação e Marketing, Logística, Comercial, Jurídico, Industrial, Suprimentos, Florestal e Gente e Gestão.

O processo seletivo inclui testes de lógica, avaliação de perfil, nivelamento de inglês e entrevistas com lideranças da companhia. A empresa prevê divulgar os retornos aos candidatos a partir de julho. Já o início das atividades deve ocorrer entre agosto e setembro de 2026.

Além disso, os estagiários terão acesso a treinamentos, cursos, programas de integração e acompanhamento com mentores. A companhia também permitirá que os participantes liderem projetos ligados às áreas de atuação.

As inscrições para o Estágio Superior podem ser feitas pelo site da Suzano.

Estágio Técnico

Já os estudantes de nível técnico precisam ter 18 anos ou mais, vínculo ativo com a instituição de ensino por pelo menos um ano após a admissão e disponibilidade para estagiar seis horas por dia.

A empresa aceita estudantes dos cursos técnicos em Química, Papel e Celulose, Mecânica, Elétrica, Automação Industrial, Eletromecânica e Mineração.

Os candidatos participarão de entrevistas entre maio e julho. A Suzano prevê iniciar os estágios a partir de agosto deste ano. As inscrições para o programa técnico também estão disponíveis no portal oficial da companhia.