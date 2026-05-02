Técnica de hospital acusa senador Magno Malta de agressão

Uma técnica de radiologia do Hospital DF Star, em Brasília, acusa o senador pelo Espírito Santo Magno Malta (PL) de agressão. A profissional registrou um boletim de ocorrência na Polícia Civil do Distrito Federal e alega que sofreu um tapa no rosto e foi ofendida verbalmente durante um exame realizado na unidade de saúde. O fato ocorreu no dia 30 de abril. O parlamentar se internou para a realização de uma angiotomografia de tórax e coronária. Em depoimento às autoridades, a técnica afirma que era responsável por conduzir o senador, monitorá-lo e iniciar os procedimentos, incluindo o acesso venoso necessário para o exame.

Ela ainda explicou que durante a aplicação do contraste, o equipamento teria identificado uma oclusão e interrompido automaticamente o procedimento. Ao verificar a situação, a profissional constatou o extravasamento do líquido no braço do paciente, o que exigiria compressão imediata no local.

Ainda de acordo com o depoimento, ao ser informada sobre a necessidade do procedimento, a reação do senador teria sido agressiva. Ele teria se levantado e, no momento em que uma auxiliar se aproximou para ajudar, a técnica afirma ter sido atingida com um tapa no rosto, o que chegou a entortar seus óculos.

Ela também relata ter sido chamada de “imunda” e “incompetente”.Em nota, Magno Malta alegou falha técnica no acesso venoso e afirmou que vinha alertando sobre dores durante o exame. Questionado sobre a suposta agressão, disse apenas se recordar da dor intensa causada pelo extravasamento do contraste. O Hospital DF Star informou que abriu uma apuração administrativa para investigar o caso.

O que diz o senador

Por meio de nota a assessoria de comunicação informa que:

Na quinta-feira, 30 de abril, durante a realização de exame de angiotomografia de tórax e coronárias, no Hospital DF Star, o senador Magno Malta foi submetido a procedimento com uso de contraste venoso, ocasião em que houve falha técnica no acesso, resultando no extravasamento da medicação, mesmo após ele alertar, por diversas vezes para os presentes, que o procedimento estava incorreto e lhe causava fortes dores.

Esse tipo de intercorrência pode provocar dor intensa, ardência, inchaço, endurecimento local, inflamação, hematoma e, em casos mais graves, lesão tecidual que exige acompanhamento médico imediato.Diante da situação e da forma como foi tratado, o senador deixou sozinho a sala de exames (estava desacompanhado nesse momento).

Ressalta-se que Magno Malta possui dificuldades de locomoção e poderia ter sofrido queda ou agravamento do quadro em razão da desorientação causada pelo episódio, o que evidencia a gravidade e a irresponsabilidade da condução adotada.Já no quarto, os fatos envolvendo a conduta da profissional contra o paciente foram imediatamente relatados à direção do hospital e à equipe médica, além de registrados por sua filha e sobrinhos.

Causa estranheza que a profissional envolvida tenha buscado registrar versão própria dos fatos, em evidente atitude defensiva diante da possibilidade de responsabilização pelo grave ocorrido.



