Tempestade com granizo coloca 41 cidades do Espírito Santo em alerta

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de tempestade com grau de severidade classificado como perigo potencial para 41 cidades do Espírito Santo. O aviso começou às 9h15 desta quarta-feira (20) e segue válido até as 23h59 do mesmo dia.

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Segundo o Inmet, a previsão indica chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo alcançar até 50 milímetros ao longo do dia. Além disso, os ventos podem atingir velocidades entre 40 e 60 km/h.

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O alerta também prevê possibilidade de queda de granizo em algumas regiões do estado. Apesar disso, o órgão aponta baixo risco para cortes de energia elétrica, danos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.

Diante das condições climáticas, o instituto orienta que a população evite se abrigar debaixo de árvores durante rajadas de vento, devido ao risco de quedas e descargas elétricas. O órgão também recomenda não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Outra orientação importante é evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante as tempestades.

Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo número 193.