Vereadora usa fitas roxas para denunciar falta de iluminação pública em Vargem Alta

A vereadora Eliane Turini (PSB) iniciou em Vargem Alta a campanha “Fita da Luz”, uma ação para identificar postes sem iluminação pública e cobrar mais agilidade nos reparos. A iniciativa consiste em amarrar fitas roxas em postes apagados para facilitar a localização dos pontos com problemas pela Prefeitura e pela empresa responsável pelo serviço.

Segundo a parlamentar, a campanha surgiu após diversos relatos enviados por moradores sobre ruas e comunidades com iluminação comprometida. Na primeira noite de ação, Eliane sinalizou 25 postes na região central do município, até o material acabar. A vereadora informou que já providenciou novas fitas e seguirá percorrendo as localidades do interior nos próximos dias.

“Tenho recebido muitas mensagens de moradores sobre postes apagados em várias comunidades. Então pensei em uma forma simples de ajudar a identificar esses pontos e acelerar os reparos, porque iluminação pública também é segurança e qualidade de vida”, afirmou.

De acordo com Turini, a iluminação pública impacta diretamente a segurança, a mobilidade e a qualidade de vida da população, especialmente de trabalhadores, estudantes e moradores que precisam circular pela cidade no período noturno.

Como participar da campanha “Fita da Luz” Moradores que identificarem postes apagados podem enviar o endereço da rua ou comunidade diretamente para o WhatsApp da vereadora, pelo número (28) 99903-8307, ou pelas suas redes sociais.

A proposta também prevê a participação da população. Quem encontrar Eliane pelas ruas poderá solicitar uma fita roxa para sinalizar postes sem iluminação em sua própria comunidade.

“A ideia da Fita da Luz é unir forças. Se você tem um poste apagado na sua rua, me avisa que eu vou até aí sinalizar. E, se me encontrar pela cidade, pode pedir uma fitinha roxa, porque estou sempre com várias comigo”, disse.

Além disso, os reparos também podem ser solicitados diretamente junto à empresa responsável pela iluminação pública pelo telefone 0800 120 1414.

A vereadora informou que seguirá acompanhando a situação e cobrando melhorias para ampliar a iluminação pública no município.

“Meu compromisso é seguir acompanhando de perto, ajudando a identificar os pontos com problemas e cobrando uma solução, porque uma cidade mais iluminada é também uma cidade mais segura para a nossa gente.”