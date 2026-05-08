Victor Coelho e Lorena Vasques anunciam que são pré-candidatos
Referências para a política do Sul do Espírito Santo, ambos chegam forte na disputa para deputado estadual e deputada federal.
O ex-prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Victor Coelho (PSB), e a ex-secretária de Obras, Serviços e Manutenção Urbana, Lorena Vasques (PSB), anunciaram nessa sexta-feira (8), em vídeo publicado nas redes sociais, que são pré-candidatos a deputado estadual e deputada federal, respectivamente.
No vídeo, Victor e Lorena relembraram a trajetória de trabalho juntos à frente da prefeitura e também na Secretaria de Turismo do Espírito Santo.
“Aqui em Cachoeiro, por onde a gente anda, a pergunta sempre vem: Victor, vocês vão voltar?”, disse Victor, no vídeo. E Lorena completou: “e quando a gente ouve isso tantas vezes, a gente entende que não é só uma pergunta. É um sentimento. É um pedido das pessoas”.
Ambos chegam forte na disputa e como referência para a política do Sul do Espírito Santo.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726