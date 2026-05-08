Victor Coelho e Lorena Vasques anunciam que são pré-candidatos  

O ex-prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Victor Coelho (PSB), e a ex-secretária de Obras, Serviços e Manutenção Urbana, Lorena Vasques (PSB), anunciaram nessa sexta-feira (8), em vídeo publicado nas redes sociais, que são pré-candidatos a deputado estadual e deputada federal, respectivamente.

No vídeo, Victor e Lorena relembraram a trajetória de trabalho juntos à frente da prefeitura e também na Secretaria de Turismo do Espírito Santo.

“Aqui em Cachoeiro, por onde a gente anda, a pergunta sempre vem: Victor, vocês vão voltar?”, disse Victor, no vídeo. E Lorena completou: “e quando a gente ouve isso tantas vezes, a gente entende que não é só uma pergunta. É um sentimento. É um pedido das pessoas”.

Ambos chegam forte na disputa e como referência para a política do Sul do Espírito Santo.