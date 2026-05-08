VÍDEO: ex-goleiro Bruno volta a ser preso no Rio de Janeiro
Bruno estava com um mandado de prisão em aberto e era considerado foragido da Justiça.
A Polícia Militar do Rio de Janeiro prendeu o ex-goleiro Bruno Fernandes das Dores de Souza na noite desta quinta-feira (7), em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos. Conforme informou a corporação, o ex-jogador colaborou com os policiais durante toda a abordagem e não apresentou resistência.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Bruno estava com um mandado de prisão em aberto e era considerado foragido da Justiça. O ex-atleta, conhecido pela passagem no Flamengo, voltou ao sistema prisional após perder o benefício do livramento condicional.
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Segundo informações da CNN, a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro já havia incluído a foto de Bruno em um cartaz oficial de procurados. A Justiça tomou a decisão depois de identificar o descumprimento das condições estabelecidas para a permanência do benefício.
O que aconteceu
Segundo o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, a Vara de Execuções Penais expediu o mandado no dia 5 de março. O Judiciário entendeu que Bruno deixou o estado sem autorização prévia, o que contrariou uma das exigências impostas pela execução penal.
De acordo com o processo, o ex-goleiro viajou para o Acre no dia 15 de fevereiro, apenas quatro dias após conseguir o livramento condicional. A autorização judicial para sair do Rio de Janeiro era obrigatória, conforme determinava a decisão.
A viagem ocorreu durante a retomada da carreira esportiva do ex-jogador. Na ocasião, Bruno chegou ao Acre para atuar pelo Vasco-AC. Poucos dias depois, o nome dele apareceu regularizado no BID da Confederação Brasileira de Futebol.
Na decisão que revogou o benefício, o juiz Rafael Estrela Nóbrega destacou que a saída sem autorização representou violação direta das regras do livramento condicional. Além disso, o mandado expedido pela Justiça possui validade de 16 anos.
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