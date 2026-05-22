Vitória reforça rede de atendimento para pessoas com TEA

Com o objetivo de agilizar diagnósticos e ampliar os atendimentos destinados às pessoas com deficiência intelectual e às pessoas dentro do Transtorno do Espectro Autista (TEA), a Prefeitura de Vitória ampliará a oferta de consultas médicas especializadas e testes psicodiagnósticos voltados a esse público.

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A assinatura dos termos aditivos dos contratos entre a Secretaria Municipal de Saúde (Semus) e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), a Associação dos Amigos dos Autistas do Espírito Santo (Amaes) e a Vitória Down aconteceu nesta sexta-feira (22), na sala de reuniões da Prefeitura de Vitória.

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Com o novo aditivo, o número de consultas médicas especializadas passará de 5.400 para 7.455 atendimentos anuais, um aumento de 38% na oferta. Já as aplicações de testes psicodiagnósticos saltarão de 1.230 para 3.279 ao ano, representando um crescimento de 166,58%.

Os contratos também receberam um acréscimo de aproximadamente 10% em seus valores, passando de R$ 7.297.957,74 para R$ 8.027.290,47 em investimento total.

A prefeita de Vitória, Cris Samorini, destacou que a integração entre poder público, instituições e movimentos sociais tem sido fundamental para ampliar o acesso aos serviços e garantir resultados concretos para as famílias.

“Essa caminhada de integração entre o município, as instituições, as associações e os movimentos já acontece há algum tempo e, principalmente, tem gerado resultados concretos. E isso é o mais importante. Muitas vezes, a gente acha que precisa agir individualmente para resolver uma situação, mas o mais importante é justamente construir uma política pública que funcione para todos. É ouvindo quem vive essa realidade todos os dias que conseguimos compreender melhor as necessidades e avançar em soluções mais efetivas. Vitória já avançou muito na construção de políticas públicas mais inclusivas e acessíveis, mas sabemos que ainda há muito a fazer. E esse compromisso continua firme”, disse a prefeita de Vitória, Cris Samorini.

A secretária de Saúde de Vitória, Magda Lamborghini, destacou que a ampliação dos contratos permitirá reduzir o tempo de espera e fortalecer o acolhimento às famílias.

“Estamos ampliando a capacidade de atendimento justamente para reduzir o tempo de espera e garantir mais agilidade nos diagnósticos e acompanhamentos especializados. Sabemos que, por trás de cada encaminhamento, existe uma família vivendo ansiedade e expectativa por esse primeiro atendimento. Nosso principal objetivo é oferecer um cuidado mais rápido, mais humanizado e mais eficiente, especialmente para as mães e responsáveis que enfrentam diariamente essa angústia. É um investimento que impacta diretamente a qualidade de vida dessas famílias e fortalece toda a rede de cuidado”, afirmou.

A secretária de Assistência Social em exercício, Carla Scárdua, destacou a importância da atuação integrada entre saúde, assistência social e educação no atendimento às pessoas com deficiência.

“Durante muito tempo, as instituições assumiram praticamente sozinhas esse cuidado. Hoje, felizmente, vemos essa lógica mudar. A pessoa com deficiência precisa ser olhada de forma integral e isso só é possível quando saúde, assistência social e educação caminham juntas. Nosso compromisso é unir forças para oferecer um atendimento cada vez mais qualificado, mais humano e mais próximo daquilo que a população realmente precisa”, afirmou.

A presidente da Amaes, Pollyana Paraguassu, lembrou o avanço das políticas públicas voltadas à inclusão e ao acolhimento das famílias.

“Durante muito tempo, as famílias viveram praticamente invisíveis e enfrentaram uma luta solitária. Hoje, ver essa pauta sendo abraçada pelo município nos emociona muito. Isso nasce da sensibilidade, do respeito e da compreensão de que, por trás de qualquer diagnóstico, existe uma pessoa que precisa ser acolhida, respeitada e incluída”, afirmou Pollyana.

A coordenadora do Centro Clínico e do Centro de Assistência Social da Apae, Fernanda Alvarenga Rios, destacou a importância da parceria entre as instituições e o município para ampliar a qualidade dos atendimentos.

“É muito importante perceber que Vitória olha de forma integral para o usuário e para sua família. O nosso trabalho vai muito além do atendimento ao paciente; nós acolhemos também a família e todas as suas demandas. Ver isso fortalecido dentro de um contrato nos dá ainda mais certeza de que estamos construindo resultados concretos. O nosso objetivo é garantir mais qualidade de vida, inclusão e oportunidades”, afirmou.

A presidente do Vitória Down, Lisley Sophia Nunes Dias, ressaltou a importância do trabalho humanizado e da atuação conjunta entre município e instituições.

“Nós não acreditamos em um atendimento voltado apenas para a pessoa com deficiência. A família precisa estar envolvida, acolhida e reconhecida em suas necessidades. Quando vemos um investimento tão significativo sendo feito, isso aumenta ainda mais a nossa responsabilidade e fortalece o compromisso com a qualidade do atendimento”, destacou.

Investimento contínuo

Desde 2022, Vitória vem ampliando progressivamente os atendimentos voltados às pessoas com deficiência e ao público com TEA. Naquele ano, a oferta passou de 44.628 para 68.628 atendimentos anuais. Em 2024, o município ampliou novamente esse número para 87.384 atendimentos e, em 2025, a oferta chegou a 131.436 procedimentos anuais.

Com isso, em quatro anos, Vitória registrou um aumento de 194,51% na oferta anual de consultas e exames especializados para esse público.