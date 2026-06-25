500 estudantes capixabas farão intercâmbio no exterior

O governador do Estado, Ricardo Ferraço, participou, nesta quinta-feira (25), da cerimônia de anúncio dos países de destino dos estudantes selecionados para o Programa Intercâmbio Estudantil Sedu 2026.

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Nesta edição, os intercambistas terão como destino a Argentina, o Canadá, os Estados Unidos, a Inglaterra e a República da Irlanda. Ao todo, serão 500 estudantes beneficiados pela iniciativa, que oferece curso intensivo de idiomas no exterior e proporciona experiências de formação acadêmica, cultural e cidadã.

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“O Intercâmbio Sedu é resultado de todo o trabalho que estamos realizando para fortalecer a qualidade da educação pública capixaba. Hoje, o Espírito Santo é referência nacional no Ensino Médio, fruto de uma construção que começou há muitos anos e que segue avançando. Nesta edição, estamos levando 500 estudantes para o exterior e já anunciamos um novo passo: no próximo ano, serão mil alunos beneficiados, além da inclusão de novos destinos, como Espanha e Austrália. Queremos ampliar cada vez mais as oportunidades para os jovens da nossa Rede Estadual, garantindo que tenham acesso às mesmas experiências e possibilidades de qualquer estudante. Tenho convicção de que o futuro do Espírito Santo está sendo construído todos os dias dentro das nossas salas de aula”, afirmou o governador.

A secretária de Estado da Educação, Andréa Guzzo, ressaltou que o programa representa uma política pública capaz de transformar trajetórias por meio da educação e destacou que a iniciativa é resultado do trabalho desenvolvido pelos 51 Centros Estaduais de Idiomas (CEIs), presentes em todas as regiões do Espírito Santo, que oferecem gratuitamente cursos de Inglês e Espanhol aos estudantes da Rede Estadual de Ensino.

“O Intercâmbio Sedu demonstra o compromisso do Governo do Estado com uma educação pública de qualidade, capaz de ampliar horizontes e criar oportunidades concretas para os nossos estudantes. Essa experiência vai muito além do aprendizado de um novo idioma. Ela contribui para a formação de jovens mais preparados, autônomos e confiantes para enfrentar os desafios de um mundo cada vez mais conectado. Cada estudante selecionado representa o talento, a dedicação e o potencial da juventude capixaba”, afirmou a secretária.

Durante a cerimônia, a estudante egressa da Rede Pública Estadual e ex-intercambista Bárbara Correia Alves compartilhou os aprendizados e as transformações proporcionados pelo programa em sua trajetória acadêmica e pessoal.

“O Intercâmbio Sedu mudou a forma como eu vejo o mundo e o meu próprio potencial. Foi uma oportunidade que me ensinou a acreditar mais em mim, a enfrentar desafios com coragem e a valorizar cada momento de aprendizado. Levo comigo memórias, amizades e ensinamentos que vão me acompanhar por toda a vida”, relatou.

Representando os estudantes selecionados para a edição de 2026, Ellyson Oliveira Pereira de Melo compartilhou a emoção de conquistar uma vaga no programa.

“Receber a notícia de que fui selecionado para o Intercâmbio Sedu foi um momento de muita alegria e gratidão. Essa oportunidade representa a chance de aprender, conhecer novas culturas e acreditar que podemos ir cada vez mais longe. Estou ansioso para viver essa experiência e voltar com novos conhecimentos, aprendizados e histórias para compartilhar”, disse.