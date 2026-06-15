ACACCI promove campanha de doação de sangue no Dia Mundial do Doador

Em celebração ao Dia Mundial do Doador de Sangue, a Associação Capixaba Contra o Câncer Infantil (ACACCI) realiza a campanha “ACACCI na Veia”, convidando colaboradores, voluntários e a sociedade a participarem de uma corrente de solidariedade capaz de salvar vidas.

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A ação ocorrerá no próximo dia 14 de junho, às 9h, no HEMOES, em Vitória. O objetivo é reforçar a importância da doação regular de sangue, garantindo o abastecimento dos estoques e possibilitando o atendimento a pacientes que dependem diariamente desse gesto de amor e cuidado.

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Os interessados em participar podem confirmar presença por meio do formulário online disponibilizado pela ACACCI: https://forms.gle/8Fac8PkqPgY9Ty5m8

Mais do que um ato solidário, a doação de sangue representa uma oportunidade de levar esperança e qualidade de vida a quem enfrenta momentos difíceis, reforçando o papel de cada doador na preservação da vida e no fortalecimento da comunidade.