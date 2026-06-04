Acidente grave entre moto e caminhão deixa vítima fatal na BR-262
O condutor da motocicleta sofreu ferimentos graves e teve o óbito constatado ainda no local pela equipe médica do SAMU.
Uma colisão envolvendo uma motocicleta e um caminhão resultou na morte de uma pessoa e deixou outra ferida na manhã desta quinta-feira (4), na BR-262, altura do km 41.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
O acionamento ocorreu às 9h42, por meio do Centro de Operações do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES). Equipes de resgate e salvamento foram mobilizadas para o atendimento da ocorrência, que contou ainda com o apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Militar.
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Ao chegarem ao local, os bombeiros realizaram a análise da cena, o gerenciamento dos riscos e iniciaram o atendimento às vítimas. De acordo com informações levantadas no local junto aos envolvidos e testemunhas, a motocicleta seguia em direção a Venda Nova do Imigrante quando, em uma curva com pista molhada devido à chuva, teria derrapado, invadido a contramão e colidido com um caminhão que trafegava no sentido oposto.
A passageira da motocicleta foi atendida pelas equipes de emergência, apresentava quadro estável e foi encaminhada pelo SAMU para atendimento hospitalar na Região Metropolitana da Grande Vitória.
O condutor da motocicleta sofreu ferimentos graves e teve o óbito constatado ainda no local pela equipe médica do SAMU.
Após a confirmação da morte, o Corpo de Bombeiros realizou o isolamento da área, a preservação do local para os trabalhos periciais e a proteção da imagem da vítima, enquanto as forças de segurança mantiveram o controle do tráfego e a segurança da cena. Durante o atendimento, a rodovia operou parcialmente no sistema de “pare e siga”.
A ocorrência contou com a atuação integrada do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).
As circunstâncias do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes.
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