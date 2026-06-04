Ciclomotor com motor furtado é apreendido em Cachoeiro
A equipe da Motopatrulha realizava patrulhamento na região quando viu um condutor empinando um ciclomotor.
A Polícia Militar recuperou, na quarta-feira (3), um motor com restrição de furto ou roubo durante uma abordagem no bairro Agostinho Simonato, em Cachoeiro de Itapemirim. A ocorrência foi registrada na rua Juvenal Rodrigues dos Santos.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Segundo a PM, a equipe da Motopatrulha realizava patrulhamento na região quando viu um condutor empinando um ciclomotor. Diante da infração, os militares fizeram a abordagem e identificaram o suspeito.
Leia também: Corpus Christi: confira o funcionamento das unidades da Polícia Civil
Durante a busca pessoal, os policiais não encontraram materiais ilícitos com o condutor. Contudo, ao realizar a fiscalização do veículo, a equipe constatou que o motor instalado no ciclomotor pertencia a uma moto com restrição de furto ou roubo.
Com a confirmação da irregularidade, os militares deram voz de prisão ao condutor. Em seguida, ele foi levado à autoridade policial para as providências cabíveis.
Ainda conforme a Polícia Militar, o ciclomotor foi removido para um pátio credenciado do Detran-ES. A ocorrência contou com apoio de uma radiopatrulha.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726