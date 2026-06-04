Ciclomotor com motor furtado é apreendido em Cachoeiro

A Polícia Militar recuperou, na quarta-feira (3), um motor com restrição de furto ou roubo durante uma abordagem no bairro Agostinho Simonato, em Cachoeiro de Itapemirim. A ocorrência foi registrada na rua Juvenal Rodrigues dos Santos.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Segundo a PM, a equipe da Motopatrulha realizava patrulhamento na região quando viu um condutor empinando um ciclomotor. Diante da infração, os militares fizeram a abordagem e identificaram o suspeito.

Leia também: Corpus Christi: confira o funcionamento das unidades da Polícia Civil

Durante a busca pessoal, os policiais não encontraram materiais ilícitos com o condutor. Contudo, ao realizar a fiscalização do veículo, a equipe constatou que o motor instalado no ciclomotor pertencia a uma moto com restrição de furto ou roubo.

Com a confirmação da irregularidade, os militares deram voz de prisão ao condutor. Em seguida, ele foi levado à autoridade policial para as providências cabíveis.

Ainda conforme a Polícia Militar, o ciclomotor foi removido para um pátio credenciado do Detran-ES. A ocorrência contou com apoio de uma radiopatrulha.