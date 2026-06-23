Acusados de matar homem na frente da família em Cachoeiro vão a júri nesta terça (23)

Três suspeitos de matar Jhon Kennedy Silva Souza, de 34 anos, vão a julgamento no Tribunal do Júri nesta terça-feira (23), no Fórum Desembargador Horta de Araújo. O crime ocorreu no dia 2 de fevereiro de 2024, em uma lanchonete, no bairro Marbrasa, em Cachoeiro de Itapemirim.

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Os réus são Gabriel dos Santos Dias, Luiz Pereira Dia e Vagner Xavier dos Santos. Eles são apontados como suspeitos de participação no assassinato e estão à disposição da Justiça.

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Segundo as informações do caso, Jhon Kennedy foi morto na frente da esposa e dos três filhos pequenos. A motivação do crime teria sido uma desavença relacionada à venda de um carro.

Após o crime, três suspeitos foram presos pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa. Desde então, eles permanecem à disposição do Poder Judiciário.

O julgamento desta terça-feira deve definir a responsabilidade dos acusados no caso. No Tribunal do Júri, os jurados analisam crimes dolosos contra a vida, como homicídios, e decidem pela condenação ou absolvição dos réus.

À época do crime, o caso teve grande repercussão pela forma como ocorreu e pela presença da família da vítima no momento do assassinato.