Advogado Ronaldo Lubiana assume direção-geral do IDAF

O Governo do Estado oficializou a nomeação do advogado Ronaldo Salomão Lubiana para exercer o cargo de Diretor-Geral do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (IDAF), conforme o Decreto nº 1208-S, de 1º de junho de 2026, publicado no Diário Oficial do Estado.

Com ampla experiência na administração pública e atuação consolidada nas áreas ambiental, de planejamento e desenvolvimento institucional, Ronaldo Lubiana assume a direção do Instituto trazendo uma trajetória marcada pela gestão estratégica e pela modernização da administração pública.

Advogado e especialista em Compliance na Gestão Pública, Lubiana construiu sua carreira em posições de destaque no Governo do Estado e na gestão municipal. Entre os cargos exercidos estão os de Subsecretário de Estado de Meio Ambiente, Subsecretário de Estado de Turismo e Secretário Municipal de Planejamento no município de Boa Esperança, função desempenhada em diferentes períodos com foco em planejamento governamental, gestão eficiente e desenvolvimento sustentável.

Ao longo de sua atuação profissional, destacou-se pela condução de projetos voltados à inovação na gestão pública, regularização territorial, fortalecimento institucional e integração de políticas públicas ambientais e de desenvolvimento regional.

À frente do IDAF, Ronaldo Lubiana terá o desafio de fortalecer as políticas de defesa agropecuária e florestal do Espírito Santo, ampliando ações de modernização, sustentabilidade, segurança sanitária e inovação tecnológica no setor.

O IDAF desempenha papel estratégico para o Estado, atuando na defesa sanitária animal e vegetal, inspeção agroindustrial, regularização ambiental, fiscalização florestal e garantia da qualidade e segurança da produção agropecuária capixaba.

A nomeação reforça a aposta do Governo do Estado em uma gestão técnica, integrada e voltada ao fortalecimento do setor agropecuário e ambiental capixaba.