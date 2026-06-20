Ainda dá tempo de visitar Amazônia, de Sebastião Salgado, em Vitória

Faltam apenas duas semanas para o encerramento da exposição Amazônia, de Sebastião Salgado, em Vitória. Em cartaz no Cais das Artes até o próximo dia 5 de julho, a mostra já recebeu mais de 45 mil visitantes e se consolidou como um dos maiores acontecimentos culturais já realizados no Espírito Santo.

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Desde a abertura, passaram pelo local estudantes de escolas públicas e privadas, universitários, pesquisadores, integrantes de instituições culturais e sociais, turistas de diversas regiões do Brasil e visitantes de outros países. O expressivo público confirma o interesse pela obra de um dos fotógrafos mais importantes da história contemporânea e pela experiência imersiva proporcionada pela exposição.

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Amazônia também entrou para a história por marcar a inauguração oficial do Cais das Artes, novo equipamento cultural capixaba. A abertura, no mês de abril, contou com a presença de Lélia Wanick Salgado, arquiteta, cenógrafa, curadora da mostra e companheira de vida e trabalho de Sebastião Salgado.

Capixaba, nascida em Vitória, Lélia é responsável pela concepção expográfica dos principais projetos do fotógrafo e desempenhou papel fundamental na construção do legado artístico reconhecido mundialmente.

Sebastião Salgado

Considerado um dos maiores fotógrafos documentais de todos os tempos, Sebastião Salgado dedicou décadas a registrar temas sociais, ambientais e humanitários em diferentes partes do planeta.

Economista de formação, transformou a fotografia em instrumento de reflexão sobre a condição humana e a preservação ambiental, recebendo alguns dos mais importantes reconhecimentos internacionais da área. Sua obra atravessa gerações e é referência para fotógrafos, pesquisadores e instituições culturais em todo o mundo.

Resultado de anos de expedições pela floresta amazônica e do convívio com povos indígenas, Amazônia reúne mais de 200 imagens de grande formato, além de trilha sonora e ambientação cenográfica que transportam o visitante para o coração da maior floresta tropical do planeta.

Antes de chegar ao Espírito Santo, a exposição percorreu importantes centros culturais do Brasil e do exterior, passando por cidades como Paris, Londres, Roma, além de cidades brasileiras como Rio de Janeiro, São Paulo e Belém, atraindo mais de 2,5 milhões de visitantes ao redor do mundo.

“O número expressivo de visitantes demonstra que o objetivo do Cais com a democratização do acesso à cultura, foi alcançado com êxito. Pude observar ao longo desses meses, como o capixaba tem abraçado com carinho o espaço. Ter começado com a exposição de Sebastião Salgado, artista ligado ao Espírito Santo e de relevância mundial, é muito significativo, especialmente por conectar o espaço a temas urgentes, como a crise climática e a valorização dos povos originários”, destaca o secretário de Estado da Cultura, Fabrício Noronha.

“O grande interesse do público ao longo desses meses evidencia a relevância e a força da exposição Amazônia. Mais do que apresentar imagens extraordinárias, a mostra proporcionou encontros, reflexões e diálogos sobre a relação entre sociedade, natureza e os povos que há séculos ajudam a preservar a floresta. Para a OEI, é uma satisfação ter contribuído para essa iniciativa e para o fortalecimento do Cais das Artes como um espaço cada vez mais vivo, acessível e conectado aos grandes temas do nosso tempo”, afirma o diretor da OEI no Brasil, Rodrigo Rossi.

Agora, em sua reta final no Cais das Artes, a mostra oferece uma última oportunidade para o público capixaba conhecer uma experiência artística que une fotografia, arte, memória, meio ambiente e reflexão sobre o futuro da Amazônia e dos povos que nela vivem.

Serviço

Exposição Amazônia – Sebastião Salgado