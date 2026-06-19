Biblioteca Itinerante Vila Quilombo promove ações culturais no Centro de Vargem Alta

Após ser apresentada ao público durante a Semana da Mata Atlântica, na Reserva Águia Branca, a Biblioteca Itinerante do Vila Quilombo realiza seu segundo encontro neste sábado (20), das 9h às 16h, na Estação Ferroviária de Vargem Alta.

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A programação é gratuita e aberta ao público, com ações para toda a família. Na parte da manhã, a diversão fica por conta da banda Jurassic Kids, que se apresenta às 10h30. O grupo aposta nas releituras em rock de músicas infantis tradicionais e clássicos de séries, desenhos animados e filmes dos anos 80 e 90, para criar uma experiência divertida, nostálgica e acessível para toda a família. Já o turno da tarde será dedicado a uma roda de leitura e jogos para crianças e adultos, promovendo um momento de encontro entre literatura, cultura e comunidade.

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Lançada oficialmente no dia 30 de maio, durante evento que contou com a presença do escritor Itamar Vieira Junior, a Biblioteca Itinerante foi criada com o objetivo de democratizar o acesso à leitura e promover a valorização das culturas afro-brasileira e indígena. A iniciativa utiliza um trailer adaptado para levar livros, atividades culturais e mediação de leitura a diferentes comunidades do município.

O encontro na Estação Ferroviária marca o início da circulação da biblioteca pelos territórios de Vargem Alta. Ao todo, estão previstos dez encontros ao longo do ano, com atividades realizadas em diferentes comunidades, sempre divulgadas pelos canais oficiais do projeto e pela imprensa regional.

Cultura sobre rodas

A Biblioteca Itinerante funciona como um polo de incentivo à leitura, à formação cultural e à valorização da diversidade. O acervo foi cuidadosamente selecionado, com foco em autores afro-brasileiros e indígenas, ampliando o acesso a narrativas historicamente pouco presentes em bibliotecas tradicionais.

Além do empréstimo de livros, o projeto promove atividades de mediação de leitura, apresentações artísticas e intercâmbio cultural entre moradores, educadores, escritores e agentes culturais.

“O objetivo é garantir o acesso à leitura e à cultura, propondo o protagonismo das comunidades negras e indígenas por meio da mediação cultural”, explica o Doutor em Ciência da Literatura e curador do Vila Quilombo, Raoni Huapaya.

Sobre o Vila Quilombo

O Vila Quilombo é um coletivo de leitura e escrita que promove o diálogo entre a literatura brasileira e a questão racial, incentivando práticas antirracistas por meio da formação de leitores e escritores. O projeto valoriza tradições literárias afro-brasileiras e quilombolas, contribuindo para a preservação de saberes ancestrais e para a construção de uma sociedade mais igualitária.

Em 2025, o coletivo ampliou suas atividades com o patrocínio do Grupo Águia Branca, por meio da Reserva Águia Branca, e atualmente conta com apoio da Lei de Incentivo à Cultura Capixaba, da Secretaria de Estado da Cultura.

Serviço

2º Encontro da Biblioteca Itinerante Vila Quilombo

Data: 20 de junho de 2026 (sábado)

Horário: das 9h às 16h

Local: Estação Ferroviária de Vargem Alta

Programação:

Banda Jurassic Kids, às 10h30

Roda de leitura e jogos, na parte da tarde

Entrada gratuita e aberta ao público

É possível acompanhar a divulgação dos eventos e de outras ações do coletivo pelo Instagram: @projetovilaquilombo.