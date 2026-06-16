Alegre capta mais de R$ 8 milhões em emendas para atender a saúde em 2026

A articulação política do prefeito de Alegre, Nirrô Emerick (Progressista), junto à bancada federal, em Brasília, garantiu mais de R$ 8,1 milhões em recursos para a área da saúde em 2026. O montante, que soma R$ 8.170.452,00, foi captado por meio de emendas parlamentares individuais, de bancada e de comissão, além de programas disponibilizados pelo Ministério da Saúde.

Os recursos são destinados ao fortalecimento da atenção primária, da média e alta complexidade e à aquisição de equipamentos e melhorias na infraestrutura da rede municipal de saúde. Segundo a administração municipal, o Ministério da Saúde iniciou o pagamento das emendas na segunda quinzena de maio, e parte dos valores já foi creditada ao município.

De acordo com o prefeito Nirrô, a captação dos recursos é resultado de um trabalho conjunto de articulação política envolvendo a vice-prefeita Kaydman Martins Jordem e vereadores do município.

“Esses investimentos representam avanços importantes para a saúde pública de Alegre e demonstram a força da articulação institucional em favor da população”, destacou o prefeito.

Do total captado, R$ 4,45 milhões serão destinados ao Programa de Atenção Primária, enquanto R$ 3,195 milhões irão reforçar os serviços de média e alta complexidade. Além disso, foram assegurados R$ 125.460 para a aquisição de bicicletas elétricas, utilizadas como equipamentos de apoio às equipes de saúde, e R$ 399.992 para a reforma da Unidade de Saúde do distrito de Celina.

Recursos por área

Programa de Atenção Primária: R$ 4.450.000,00;

Média e Alta Complexidade: R$ 3.195.000,00;

Aquisição de bicicletas elétricas: R$ 125.460,00;

Reforma da Unidade de Saúde de Celina: R$ 399.992,00.

Os recursos foram viabilizados por parlamentares da bancada capixaba e senadores da República. O maior volume foi destinado pelo deputado federal Da Vitória, com R$ 2,5 milhões.

Recursos por parlamentar

Deputado federal Da Vitória: R$ 2.500.000,00;

Deputado federal Gilvan da Federal: R$ 1.100.000,00;

Senador Fabiano Contarato: R$ 1.095.000,00;

Senador Magno Malta: R$ 1.000.000,00;

Deputado federal Gilson Daniel: R$ 775.460,00;

Deputado federal Evair de Melo: R$ 500.000,00;

Senador Marcos do Val: R$ 400.000,00;

Deputado federal Messias Donato: R$ 399.992,00;

Deputada federal Jack Rocha: R$ 200.000,00;

Deputado federal Helder Salomão: R$ 200.000,00.

Com a chegada dos recursos, a expectativa da administração municipal é ampliar a capacidade de atendimento, fortalecer os serviços da atenção básica e especializada e promover melhorias estruturais na rede pública de saúde, beneficiando moradores da sede e dos distritos de Alegre.