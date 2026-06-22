Alegre é o primeiro município do Espírito Santo a integrar o Tramita ES
A iniciativa do Governo do Estado permite a troca de documentos digitais entre órgãos municipais, estaduais e federais.
A Prefeitura de Alegre tornou-se o primeiro município do Espírito Santo a integrar o sistema Tramita ES, iniciativa do Governo do Estado que permite a troca de documentos digitais entre órgãos municipais, estaduais e federais. A implantação da ferramenta coloca o município na vanguarda da transformação digital da administração pública capixaba.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A escolha de Alegre para participar da fase inicial de implementação ocorreu em razão da maturidade digital alcançada pela gestão municipal. Desde setembro de 2024, a prefeitura utiliza o sistema E-Docs, experiência que servirá como referência para a expansão da nova plataforma aos demais municípios do Estado.
O secretário executivo de Governo, Rafael Nicácio Viana, acompanha o processo de implantação da ferramenta, considerada estratégica para ampliar a integração entre as diferentes esferas da administração pública.
Desenvolvido pelo Governo do Estado, por meio do Prodest e da Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (Seger), o Tramita ES atua de forma complementar ao E-Docs, conectando os sistemas estaduais à plataforma nacional de processos eletrônicos. A tecnologia permitirá o envio e o recebimento de documentos oficiais de forma totalmente digital, com mais segurança e agilidade.
Com a adesão ao sistema, a expectativa é reduzir a burocracia nos trâmites administrativos, diminuir o retrabalho entre os órgãos públicos e proporcionar maior rapidez na análise de processos e documentos. A ferramenta também amplia a transparência das ações governamentais, fortalece a segurança jurídica e contribui para a economia de recursos públicos.
A participação de Alegre no projeto-piloto reforça o protagonismo do município na modernização da gestão pública e consolida a cidade como referência em inovação digital no Espírito Santo.
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