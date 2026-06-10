Alegre: prefeitura autoriza início de obras de drenagem e pavimentação
A expectativa é de que os serviços proporcionem mais segurança, melhores condições de mobilidade urbana e valorização dos imóveis da localidade.
A Prefeitura de Alegre anunciou, nesta quinta-feira (10), o início de mais uma importante obra de infraestrutura no município. A administração municipal autorizou a empresa responsável a iniciar os serviços de drenagem e pavimentação na Rua Geraldo Santos – Trecho 2, localizada no bairro Nova Alegre.
A intervenção atende a uma antiga reivindicação dos moradores da região. Segundo a administração municipal, o projeto foi cadastrado e apresentado em 2023, sendo posteriormente aprovado pela Caixa Econômica Federal com recursos oriundos de emenda parlamentar federal.
Com parte dos recursos já depositada na conta do município, a gestão municipal deu autorização para o começo das obras. A expectativa é de que os serviços proporcionem mais segurança, melhores condições de mobilidade urbana e valorização dos imóveis da localidade.
De acordo com a Prefeitura de Alegre, a execução da obra representa mais um avanço na melhoria da infraestrutura urbana e reforça o compromisso da administração em transformar demandas históricas da população em ações concretas.
A gestão municipal destacou ainda que continuará investindo em obras e serviços voltados para a qualidade de vida dos moradores, promovendo melhorias em diferentes regiões da cidade.
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