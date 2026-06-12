Alegre reforça campanha contra fogos com estampido e promove respeito à vida

A Prefeitura Municipal de Alegre, por meio da Secretaria Executiva de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMADS), intensifica as ações de conscientização da campanha “Operação Silêncio Verde: Celebrar com Empatia é Respeitar a Vida”, com o objetivo de informar a população sobre a proibição da utilização de fogos de artifício com estampido e promover uma cultura de respeito às pessoas e aos animais.

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A iniciativa busca sensibilizar a comunidade sobre os impactos causados pelos ruídos excessivos dos artefatos pirotécnicos, que afetam diretamente pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), idosos, crianças, enfermos, além dos animais domésticos e da fauna silvestre.

Em Alegre, a Lei Municipal nº 3.800/2023 proíbe a comercialização, fabricação, queima, arremesso, disparo, soltura, utilização e manuseio de fogos de artifício e demais artefatos pirotécnicos que produzam estampido ou alto impacto sonoro. A legislação visa garantir mais qualidade de vida, segurança e bem-estar para toda a população.

Os fogos com estampido podem provocar crises de ansiedade, desorientação, ataques de pânico, agravamento de condições de saúde e intenso sofrimento aos animais, que possuem audição muito mais sensível que a humana. Em casos extremos, o barulho pode ocasionar fugas, acidentes e até a morte de animais.

A Prefeitura reforça que celebrar momentos especiais não precisa significar causar sofrimento. Atualmente, existem alternativas mais seguras e inclusivas, como os fogos de baixo ruído e os espetáculos luminosos, que permitem a comemoração sem comprometer o bem-estar coletivo.

A campanha integra as ações do Mês do Meio Ambiente 2026 e reafirma o compromisso do município com a proteção da vida, a inclusão social, o bem-estar animal e a construção de uma cidade cada vez mais consciente e sustentável.