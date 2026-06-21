Ambulância do SAMU bate de frente com carro e deixa seis feridos em Domingos Martins

Uma colisão envolvendo uma Unidade de Suporte Avançado (USA) do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e um veículo de passeio mobilizou equipes de resgate na madrugada deste domingo (21), na BR-262, em Domingos Martins, na Região Serrana do Espírito Santo. O acidente ocorreu por volta das 4h30, aproximadamente sete quilômetros após a entrada do distrito de Aracê.

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De acordo com informações preliminares levantadas no local, o acidente envolveu a ambulância USA 460 do SAMU e um Chevrolet Ônix preto. Segundo relato obtido junto à equipe que atuou na ocorrência, há a indicação de que o veículo de passeio teria invadido a contramão de direção no sentido Marechal Floriano–Venda Nova do Imigrante, colidindo frontalmente com a ambulância. As circunstâncias do acidente, no entanto, deverão ser esclarecidas pelas autoridades responsáveis pela apuração do caso.

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No momento da colisão, a ambulância fazia o transporte de uma paciente, acompanhada por um familiar, em deslocamento do município de Iúna para uma unidade hospitalar da Grande Vitória. Também estavam na USA uma médica, uma enfermeira e o motorista do SAMU.

Ao todo, seis pessoas ficaram feridas. Os dois ocupantes do Ônix foram socorridos pela Unidade de Suporte Básico (USB) 66 do SAMU e encaminhados ao Hospital São Lucas. Uma das vítimas que estava na ambulância foi transportada pela equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES) para o Hospital Padre Máximo, em Venda Nova do Imigrante. As demais vítimas também receberam atendimento, mas seus destinos não foram confirmados.

Após acionamento realizado pelo Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes), equipes do CBMES deslocaram-se ao local com as viaturas ABTS 022 e AR 037, ambas da 2ª Companhia do 4º Batalhão de Bombeiro Militar. Segundo o comandante da equipe, as guarnições chegaram cerca de 30 minutos após o acionamento e encontraram as unidades USA 60 e USA 70 do SAMU já realizando o atendimento e o encaminhamento das vítimas.

A atuação dos bombeiros concentrou-se no transporte de uma das vítimas ao Hospital Padre Máximo, na retirada da bateria do veículo envolvido e na limpeza da pista para eliminação dos riscos decorrentes da colisão. Não houve necessidade de desencarceramento ou utilização de equipamentos especiais de resgate.

A BR-262 precisou ser totalmente interditada para o atendimento da ocorrência e permaneceu com o trânsito interrompido por mais de uma hora. Apesar disso, devido ao baixo fluxo de veículos no horário, não houve registro de congestionamento significativo. Após a conclusão dos trabalhos das equipes de resgate, o local ficou sob responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que adotou as providências cabíveis e coordenou a liberação da via.

As condições climáticas no momento do acidente eram de tempo firme, com clima frio e seco, sem registro de chuva ou neblina. Ainda não há confirmação sobre a realização de perícia ou sobre a submissão dos condutores ao teste do etilômetro.

O Corpo de Bombeiros informou que, após o encerramento da ocorrência, as equipes retornaram à base e permaneceram em condição de prontidão para novos atendimentos.