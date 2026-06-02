Atenção motoristas: PRF amplia fiscalização com Operação Corpus Christi no ES

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) inicia à meia-noite desta quinta-feira (4) a Operação Corpus Christi 2026 nas rodovias federais do Espírito Santo. A mobilização segue até as 23h59 de domingo (7), período em que é esperado aumento no movimento de veículos devido ao feriado prolongado.

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A ação tem como principal objetivo reforçar a segurança viária e reduzir o número de acidentes nas estradas. Para isso, equipes da PRF estarão posicionadas em pontos estratégicos das rodovias federais, intensificando a fiscalização de infrações consideradas de alto risco, como excesso de velocidade, ultrapassagens irregulares, condução sob efeito de álcool, uso do celular ao volante e o não uso dos dispositivos de segurança.

Além do trabalho de fiscalização, a corporação também realizará ações de orientação aos motoristas, destacando a importância da revisão preventiva dos veículos, da regularização da documentação e do planejamento da viagem antes de pegar a estrada.

Segundo a PRF, a prudência dos condutores continua sendo um dos fatores mais importantes para a prevenção de acidentes. A instituição reforça que o respeito às normas de trânsito contribui diretamente para a preservação de vidas e para a redução da violência nas rodovias.

A Operação Corpus Christi integra o calendário nacional de ações da Polícia Rodoviária Federal voltadas à segurança no trânsito. Durante todo o período, as equipes permanecerão mobilizadas para garantir maior fluidez nas rodovias e prestar atendimento aos usuários que trafegarem pelas estradas federais.

Orientações aos motoristas

A PRF recomenda que os condutores realizem a revisão do veículo antes da viagem, verificando itens como pneus, freios, iluminação e níveis de óleo e água. Também é importante planejar o trajeto, respeitar os limites de velocidade, manter distância segura dos demais veículos e utilizar sempre o cinto de segurança.

A instituição alerta ainda para os riscos do uso do celular durante a condução e reforça que dirigir após o consumo de bebidas alcoólicas é uma das principais causas de acidentes graves. Em caso de chuva, a orientação é reduzir a velocidade e aumentar a distância de segurança entre os veículos.

Para a PRF, a segurança no trânsito é uma responsabilidade compartilhada. Pequenas atitudes de prevenção e respeito às regras podem evitar acidentes e salvar vidas durante o feriado prolongado.