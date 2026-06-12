Atenção! Municípios capixabas recebem alerta de tempestade intensa

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) publicou um aviso laranja de tempestade para 49 municípios do Espírito Santo, válido a partir das 9h30 desta sexta-feira (12) até às 23h59 de sábado (13). O alerta indica perigo, com previsão de chuvas intensas, ventos fortes e queda de granizo.

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Segundo o INMET, as precipitações podem variar entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, enquanto os ventos podem alcançar 60 a 100 km/h.

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A possibilidade de granizo aumenta os riscos de corte de energia elétrica, danos em plantações, queda de árvores e alagamentos em áreas urbanas e rurais.

Orientações de segurança

A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros reforçam a importância de que a população siga as recomendações de segurança durante o período de tempestade:

Não se abrigue debaixo de árvores devido ao risco de quedas e descargas elétricas.

Evite estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Sempre que possível, desligue aparelhos elétricos e o quadro geral de energia.

Em caso de emergência, acione a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

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