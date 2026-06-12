Atenção! Municípios capixabas recebem alerta de tempestade intensa
Aviso laranja é válido de 12 a 13 de junho e prevê chuva intensa, ventos fortes e possibilidade de granizo em 49 municípios capixabas.
O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) publicou um aviso laranja de tempestade para 49 municípios do Espírito Santo, válido a partir das 9h30 desta sexta-feira (12) até às 23h59 de sábado (13). O alerta indica perigo, com previsão de chuvas intensas, ventos fortes e queda de granizo.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Segundo o INMET, as precipitações podem variar entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, enquanto os ventos podem alcançar 60 a 100 km/h.
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A possibilidade de granizo aumenta os riscos de corte de energia elétrica, danos em plantações, queda de árvores e alagamentos em áreas urbanas e rurais.
Orientações de segurança
A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros reforçam a importância de que a população siga as recomendações de segurança durante o período de tempestade:
- Não se abrigue debaixo de árvores devido ao risco de quedas e descargas elétricas.
- Evite estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
- Sempre que possível, desligue aparelhos elétricos e o quadro geral de energia.
- Em caso de emergência, acione a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.
Confira as cidades
- Afonso Cláudio
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Apiacá
- Atílio Vivacqua
- Baixo Guandu
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Cariacica
- Castelo
- Colatina
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Fundão
- Guaçuí
- Guarapari
- Ibatiba
- Ibiraçu
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itaguaçu
- Itapemirim
- Itarana
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- João Neiva
- Laranja da Terra
- Marechal Floriano
- Marilândia
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Pancas
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- São José do Calçado
- São Roque do Canaã
- Serra
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
- Viana
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