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Atenção! Municípios capixabas recebem alerta de tempestade intensa

Aviso laranja é válido de 12 a 13 de junho e prevê chuva intensa, ventos fortes e possibilidade de granizo em 49 municípios capixabas.

Cachoeiro Cidades do Sul Instituto emite alerta - tempestade perigosa Sudeste - alerta de chuvas fortes no Espírito Santo
Foto: Pammela Volpato

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) publicou um aviso laranja de tempestade para 49 municípios do Espírito Santo, válido a partir das 9h30 desta sexta-feira (12) até às 23h59 de sábado (13). O alerta indica perigo, com previsão de chuvas intensas, ventos fortes e queda de granizo.

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Segundo o INMET, as precipitações podem variar entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, enquanto os ventos podem alcançar 60 a 100 km/h.

Leia também: Inmet alerta para tempestade com granizo em 58 cidades do ES

A possibilidade de granizo aumenta os riscos de corte de energia elétrica, danos em plantações, queda de árvores e alagamentos em áreas urbanas e rurais.

Orientações de segurança

A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros reforçam a importância de que a população siga as recomendações de segurança durante o período de tempestade:

  • Não se abrigue debaixo de árvores devido ao risco de quedas e descargas elétricas.
  • Evite estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
  • Sempre que possível, desligue aparelhos elétricos e o quadro geral de energia.
  • Em caso de emergência, acione a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Confira as cidades

  • Afonso Cláudio
  • Alegre
  • Alfredo Chaves
  • Anchieta
  • Apiacá
  • Atílio Vivacqua
  • Baixo Guandu
  • Bom Jesus do Norte
  • Brejetuba
  • Cachoeiro de Itapemirim
  • Cariacica
  • Castelo
  • Colatina
  • Conceição do Castelo
  • Divino de São Lourenço
  • Domingos Martins
  • Dores do Rio Preto
  • Fundão
  • Guaçuí
  • Guarapari
  • Ibatiba
  • Ibiraçu
  • Ibitirama
  • Iconha
  • Irupi
  • Itaguaçu
  • Itapemirim
  • Itarana
  • Iúna
  • Jerônimo Monteiro
  • João Neiva
  • Laranja da Terra
  • Marechal Floriano
  • Marilândia
  • Mimoso do Sul
  • Muniz Freire
  • Muqui
  • Pancas
  • Presidente Kennedy
  • Rio Novo do Sul
  • Santa Leopoldina
  • Santa Maria de Jetibá
  • Santa Teresa
  • São José do Calçado
  • São Roque do Canaã
  • Serra
  • Vargem Alta
  • Venda Nova do Imigrante
  • Viana

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Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

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