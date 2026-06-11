Inmet alerta para tempestade com granizo em 58 cidades do ES
Apesar do baixo risco de danos, órgão alerta para possibilidade de alagamentos, queda de galhos e estragos em plantações.
O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta de perigo potencial para tempestades em 58 municípios do Espírito Santo. O aviso entra em vigor à meia-noite desta sexta-feira (12) e segue até as 23h59 do mesmo dia.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
De acordo com o órgão, há previsão de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a 50 milímetros ao longo do dia. O alerta também prevê ventos intensos, com velocidades entre 40 e 60 km/h, além da possibilidade de queda de granizo.
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Apesar de o risco ser considerado baixo, o INMET alerta para a possibilidade de interrupção no fornecimento de energia elétrica, danos em plantações, queda de galhos de árvores e pontos de alagamento.
Confira as cidades em alerta
- Afonso Cláudio
- Águia Branca
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Alto Rio Novo
- Anchieta
- Apiacá
- Aracruz
- Atílio Vivacqua
- Baixo Guandu
- Barra de São Francisco
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Cariacica
- Castelo
- Colatina
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Fundão
- Guaçuí
- Guarapari
- Ibatiba
- Ibiraçu
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itaguaçu
- Itapemirim
- Itarana
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- João Neiva
- Laranja da Terra
- Mantenópolis
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Marilândia
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Pancas
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- São José do Calçado
- São Roque do Canaã
- Serra
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
- Viana
- Vila Velha
- Vitória
Recomendações
Em caso de rajadas de vento, a orientação é não se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de quedas e descargas elétricas. Também é recomendado não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
Outra recomendação é evitar o uso de aparelhos eletrônicos conectados à tomada durante a ocorrência das tempestades.
Em situações de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo número 193.
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