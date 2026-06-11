Inmet alerta para tempestade com granizo em 58 cidades do ES

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta de perigo potencial para tempestades em 58 municípios do Espírito Santo. O aviso entra em vigor à meia-noite desta sexta-feira (12) e segue até as 23h59 do mesmo dia.

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De acordo com o órgão, há previsão de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a 50 milímetros ao longo do dia. O alerta também prevê ventos intensos, com velocidades entre 40 e 60 km/h, além da possibilidade de queda de granizo.

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Apesar de o risco ser considerado baixo, o INMET alerta para a possibilidade de interrupção no fornecimento de energia elétrica, danos em plantações, queda de galhos de árvores e pontos de alagamento.

Confira as cidades em alerta

Afonso Cláudio

Águia Branca

Alegre

Alfredo Chaves

Alto Rio Novo

Anchieta

Apiacá

Aracruz

Atílio Vivacqua

Baixo Guandu

Barra de São Francisco

Bom Jesus do Norte

Brejetuba

Cachoeiro de Itapemirim

Cariacica

Castelo

Colatina

Conceição do Castelo

Divino de São Lourenço

Domingos Martins

Dores do Rio Preto

Fundão

Guaçuí

Guarapari

Ibatiba

Ibiraçu

Ibitirama

Iconha

Irupi

Itaguaçu

Itapemirim

Itarana

Iúna

Jerônimo Monteiro

João Neiva

Laranja da Terra

Mantenópolis

Marataízes

Marechal Floriano

Marilândia

Mimoso do Sul

Muniz Freire

Muqui

Pancas

Piúma

Presidente Kennedy

Rio Novo do Sul

Santa Leopoldina

Santa Maria de Jetibá

Santa Teresa

São José do Calçado

São Roque do Canaã

Serra

Vargem Alta

Venda Nova do Imigrante

Viana

Vila Velha

Vitória

Recomendações

Em caso de rajadas de vento, a orientação é não se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de quedas e descargas elétricas. Também é recomendado não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Outra recomendação é evitar o uso de aparelhos eletrônicos conectados à tomada durante a ocorrência das tempestades.

Em situações de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo número 193.