Atílio Vivácqua: homem tenta fugir da PM e bate motocicleta em placa de sinalização

A Polícia Militar, por meio da Força Tática da 15ª Companhia Independente, apreendeu drogas e outros materiais durante uma abordagem nesta sexta-feira (12), em Atílio Vivácqua.

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De acordo com a Polícia Militar, durante patrulhamento tático, os militares visualizaram um indivíduo em uma motocicleta em atitude suspeita. Ao receber ordem de parada, o condutor tentou fugir pela lateral da via, mas acabou perdendo o controle do veículo e colidindo contra uma placa de sinalização. Ele foi imediatamente abordado pela equipe.

Na revista e nas diligências posteriores, os policiais encontraram 24 pinos de substância semelhante à cocaína, uma bucha de haxixe, R$ 400 em espécie, uma pochete branca, um cartão bancário do Sicoob e um aparelho celular.

O suspeito, identificado pelas iniciais R.A.C.I., juntamente com todo o material apreendido, foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Cachoeiro de Itapemirim, onde o caso foi apresentado para as providências legais cabíveis.