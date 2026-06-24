Baile de Debutantes mobiliza rede solidária em Cachoeiro

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes), intensifica os preparativos para a realização do Baile de Debutantes 2026, que acontecerá no próximo dia 4 de julho, às 18h, no Jaraguá Tênis Clube. A poucos dias do grande evento, equipes, parceiros e padrinhos trabalham nos últimos detalhes para garantir uma noite inesquecível às adolescentes atendidas pelos serviços socioassistenciais do município.

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Nesta segunda-feira (22), as jovens participaram da primeira prova dos vestidos que serão usados durante o baile. As peças estão sendo confeccionadas sob medida pela Casa de Costura da Semdes, em um trabalho realizado com dedicação e carinho pelas costureiras Raquel Alves da Silva Nascimento e Monica Regina Rosa de Castro Araújo para transformar o sonho das adolescentes em realidade.

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A reta final dos preparativos envolve uma verdadeira força-tarefa. Estão em andamento os ajustes finais dos trajes, a organização dos acessórios, os agendamentos dos serviços de cabelo e maquiagem, a definição da decoração, do roteiro da cerimônia, dos ensaios, do cardápio, das apresentações artísticas e de toda a identidade visual do evento. Cada detalhe está sendo cuidadosamente planejado para proporcionar uma experiência marcante às debutantes e suas famílias.

Outro destaque é a participação do Banco de Alimentos de Cachoeiro, vinculado à Semdes. Sob a coordenação do subsecretário e chef de cozinha Cid Fassarella, a equipe está produzindo aproximadamente três mil doces que integrarão a decoração da festa. Os itens estão sendo preparados pelos servidores do Banco de Alimentos em um trabalho coletivo que une dedicação, criatividade e solidariedade para tornar o ambiente ainda mais acolhedor e especial.

O próximo compromisso das debutantes será o ensaio geral, marcado para o dia 30 de junho, às 10h, no Jaraguá Tênis Clube. Na ocasião, as jovens poderão realizar os últimos ajustes dos vestidos, experimentar os calçados e receber presentes preparados pelos parceiros do projeto, vivenciando mais uma etapa importante rumo à grande noite.

Rede de Apoio

Um dos maiores diferenciais do Baile de Debutantes é a ampla rede de apoio formada por pessoas, empresas e instituições que abraçaram a iniciativa de forma voluntária. A realização do evento conta com a parceria de Flávio Misse, por meio do Belas Artes; Celso Costa, representando a CDL; Marcio Sabino, do Jaraguá Tênis Clube; Vanusa Buzato, da VB Decor; Marcelo, da Zanol Cake; Marques Drinks Sem Álcool; Adriana Inácio, responsável pelo cerimonial; Mundo DC; George, Jarbas, Leonardo Paulete, Laiz, Anderson DelPuppo e Thamires CostaLonga que coordenará os serviços de cabelo e maquiagem; Cris Louzada, maquiadora; Olívia Tirelo, com a doação dos tecidos; e Drogaria Cachoeiro, fornecendo produtos de maquiagem, além do Tiro de Guerra. A união desses parceiros demonstra o compromisso da comunidade cachoeirense em proporcionar uma experiência única e inesquecível para as jovens participantes.

Além da contribuição para a estrutura do evento, cada adolescente contará com um padrinho ou madrinha que fará uma homenagem especial durante o baile, preservando uma das mais belas tradições da celebração. Mais do que uma festa, o projeto se tornou um movimento de solidariedade, afeto e valorização da juventude.

Para o secretário municipal de Desenvolvimento Social, Eder Botelho da Fonseca, o envolvimento da sociedade é um dos pontos mais emocionantes da iniciativa. “O Baile de Debutantes representa muito mais do que uma celebração de 15 anos. É uma ação que fortalece a autoestima, promove inclusão social e cria memórias que acompanharão essas adolescentes por toda a vida. O que mais nos emociona é ver tantas pessoas, empresas e instituições se unindo para realizar esse sonho. Essa corrente de solidariedade mostra que, quando trabalhamos juntos, somos capazes de transformar vidas”, destacou.

Voltado para adolescentes que completam 15 anos em 2026 e participam do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), desenvolvido nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), o Baile de Debutantes representa uma importante ação de inclusão social, valorização da juventude e fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários.

O evento será realizado exclusivamente para as debutantes, seus familiares, padrinhos, parceiros e convidados, celebrando não apenas uma data especial, mas a união de esforços que transforma sonhos em realidade, fortalece vínculos e deixa um legado de esperança e oportunidades para o futuro.