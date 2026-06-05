Banda Sinfônica da Fames apresenta concerto inspirado em mitos e lendas

Uma travessia musical por narrativas simbólicas, históricas e imaginárias que passam por diferentes culturas, territórios e tempos: Com esse propósito, a Banda Sinfônica da Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames) sobe ao palco do Teatro Sesc Glória, no próximo dia 09 de junho, às 20 horas, para apresentar o concerto “Cosmovisão: contos, lendas, mitos e crendices”.

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A apresentação traz em seu repertório obras de compositores brasileiros e estrangeiros, inspiradas no imaginário popular e nas histórias criadas a partir de crenças e figuras mitológicas, através dos tempos.

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Sob a regência do maestro Eduardo Lucas, o grupo vai apresentar um concerto em duas partes, iniciando com a apresentação de obras de compositores brasileiros, como a composição “O meteorito de Bendegó”, de Leonardo Gorosito.

A sinfonia baseia-se na história real de um grande meteorito encontrado em 1784, no sertão da Bahia, e que alimentou superstições e lendas em torno da sua suposta influência sobrenatural sobre a vida dos habitantes da região.

Na segunda parte, dedicada aos autores estrangeiros, destaca-se a obra “The Divine Comedy” de Robert W. Smith, inspirada no clássico “Divina Comédia” do escritor Dante Alighieri.

Assim como na obra literária do século XIV, a composição de Smith conduz o espectador a uma incursão pelas dimensões de inferno, purgatório, ascensão e paraíso, representando musicalmente temas como culpa, purificação, transformação espiritual e redenção.

O concerto terá início às 20 horas, com a abertura do Grupo de Metais da Fames, sob a regência do professor Ricardo Lepre. O concerto “Cosmovisão: contos, lendas, mitos e crendices” é mais uma parceria cultural entre a Fames e o Teatro Sesc Glória.

Serviço:

Concerto “Cosmovisão: contos, lendas, mitos e crendices”