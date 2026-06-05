Marataízes prorroga inscrições para edital da Lei Aldir Blanc

A Comissão de Avaliação e Seleção de Projetos Culturais da Secretaria Municipal de Cultura e Patrimônio Histórico (SEMCULT) de Marataízes prorrogou até o próximo dia 10 de junho o prazo para inscrições ao Edital 001/2026 da Lei Aldir Blanc.

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A prorrogação tem por objetivo ampliar as oportunidades de participação dos agentes culturais interessados, assegurando maior acesso ao certame e fortalecendo a democratização dos recursos destinados ao fomento da cultura no Município.

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O Edital nº 01/2026 destina-se a selecionar projetos culturais para firmar Termo de Execução Cultural com recursos do Governo Federal e do Ministério da Cultura.

O documento com todas as categorias, valores repassados e regras de participação foi originalmente publicado no dia 12 de maio e retificado recentemente, em 26 de maio de 2026.

São projetos nas áreas de artes cênicas, música, literatura, artes visuais, artesanato e festival cultural.