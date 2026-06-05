BR-101 terá interdição total em Anchieta nesta sexta (5); veja

Para dar continuidade às obras de duplicação da BR-101 Sul, a Ecovias Capixaba realizará fragmentação controlada de rochas no quilômetro 359,170, em Anchieta, nesta sexta-feira (5), com interdição total do tráfego em ambos os sentidos (Norte/Sul).

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A interrupção da rodovia está prevista para ocorrer às 12h, com tempo estimado de bloqueio total de aproximadamente 20 minutos, contemplando os procedimentos de segurança, fragmentação, inspeção da área e liberação da via após limpeza. Caso necessário, poderá ser adotado o sistema de Pare e Siga até a completa normalização do tráfego.

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A atividade integra as etapas técnicas das obras de duplicação no Subtrecho G, entre os quilômetros 357,690 e 373,700, no segmento entre Anchieta e Iconha, com previsão de conclusão para o final de 2026.

O serviço será executado por meio de técnica de fragmentação controlada, caracterizada por baixa energia de atuação e reduzido potencial de projeção de materiais, seguindo rigorosos critérios técnicos e protocolos de segurança. Nesta etapa, está prevista a movimentação de aproximadamente 95,75 m³ de material rochoso.

Em caso de chuva ou condições meteorológicas adversas, a operação poderá ser cancelada e reprogramada, com nova comunicação aos usuários.

A Ecovias Capixaba orienta os motoristas a programarem seus deslocamentos e redobrarem a atenção ao trafegar pela região, respeitando a sinalização implantada e as orientações das equipes operacionais.

Sobre a Ecovias Capixaba

A Ecovias Capixaba é a concessionária responsável por administrar 478,7 quilômetros do trecho capixaba da BR-101, que vai do trevo de acesso à cidade de Mucuri, no Sul da Bahia, até Mimoso do Sul, no Espírito Santo, município que faz divisa com o Rio de Janeiro. A área concedida corta 24 municípios do estado do Espírito Santo e um da Bahia. Para mais informações, acesse www.ecoviascapixaba.com.br.

Sobre a EcoRodovias

A EcoRodovias é a maior operadora de malha rodoviária do país. Controlada pelo Grupo ASTM, administra 12 concessões de rodovias em oito estados, somando 4,8 mil quilômetros, além de um ativo portuário e uma plataforma logística.

Está presente em corredores rodoviários de escoamento da produção agrícola e industrial, bem como em relevantes eixos turísticos do país. Com o propósito de viabilizar caminhos nunca antes imaginados, a empresa impulsiona o desenvolvimento da infraestrutura rodoviária brasileira com inovação e eficiência.

Além disso, está comprometida com a sustentabilidade, mantendo metas em temas relevantes como reduções nas emissões de CO2, segurança, diversidade, equidade e inclusão. Como resultado de suas práticas, integra importantes carteiras da B3, tais como o Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE), o ICO2 e o Idiversa. Para mais informações, acesse www.ecorodovias.com.br.