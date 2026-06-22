Cachoeirense Ausente de 2026 chega nesta terça (23)

O Cachoeirense Ausente nº 1 de 2026, Edmar Mothé, será recepcionado oficialmente pela Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim nesta terça-feira (23), durante uma série de atividades que integram a programação em sua homenagem.

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A recepção acontecerá às 14h, na rotatória da Itapemirim, seguida por solenidade no Centro Operário e de Proteção Mútua, às 15h – primeira cerimônia para prestigiar o grande homenageado da Festa de Cachoeiro. Lá, ele deve encontrar amigos, família e autoridades locais.

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Logo após, ele segue para a homenagem ao busto de Newton Braga, na Praça Jerônimo Monteiro, Centro da cidade, para lembrar a contribuição do escritor que idealizou a Festa de Cachoeiro e o título de Cachoeirense Ausente nº1 para prestigiar pessoas que levaram o nome do município e hoje se destacam em outros lugares do mundo.

Edmar Mothé vive em Brasília e se destaca como empresário e fundador da Bio Mundo, considerada uma das principais referências no setor de produtos naturais e bem-estar no Brasil. À frente da empresa, construiu uma rede com presença nacional e atuação expressiva no mercado, pautando sua trajetória no empreendedorismo, na inovação e na expansão de negócios sustentáveis.

A escolha foi feita por meio de eleição, seguindo regras estabelecidas pelo Decreto Municipal 24.451/2014, que regulamenta a Lei Municipal 6.960/2014, referente à entrega de homenagens e honrarias em Cachoeiro de Itapemirim. Edmar superou o médico cirurgião plástico José Horácio Costa Aboudib, e passou a fazer parte do seleto grupo de cachoeirenses prestigiados.

Cachoeirese Presente nº 1 também será homenageado

A cerimônia do Centro Operário e de Proteção Mútua também será espaço para homenagear o Cachoeirense Presente Nº 1 de 2026, maestro Adilson Dillen dos Santos, por sua contribuição para a cultura local, notadamente pelo trabalho desenvolvido no coral Vozes de Cachoeiro. Em eleição para a escolha, realizada no último dia 19 de maio, seu nome foi aprovado por unanimidade pelos vereadores da Câmara Municipal.

Para o secretário municipal de Cultura e Turismo, Wanderson Amorim, receber o Cachoeirense Ausente Nº 1 é sempre um dos momentos mais emocionantes da Festa de Cachoeiro.

“É a oportunidade de homenagearmos pessoas que nasceram aqui, construíram trajetórias de sucesso em outras cidades e continuam levando o nome de Cachoeiro com orgulho por onde passam. Neste ano, temos a honra de receber Edmar Mothé, um empreendedor de destaque nacional, que representa muito bem o espírito inovador e trabalhador do povo cachoeirense. Da mesma forma, homenageamos como Cachoeirense Presente o maestro Adilson Dillen dos Santos, que dedicou sua vida à cultura e à formação musical de gerações em nossa cidade. São duas histórias inspiradoras que enchem Cachoeiro de orgulho”, afirmou.

Título

O título de Cachoeirense Ausente Nº 1 foi criado pelo poeta, advogado e jornalista Newton Braga e é concedido anualmente a personalidades naturais de Cachoeiro de Itapemirim que se destacam profissionalmente em outras localidades, mas que mantêm viva a ligação com a cidade.

Com a escolha de Edmar Mothé, a cidade celebra não apenas sua trajetória profissional exemplar, mas também o orgulho de ser representada por cidadãos que levam o nome de Cachoeiro além de suas fronteiras.