Cidades do Sul capixaba registram temperaturas abaixo dos 10°C

Os capixabas enfrentaram os dias mais frios de 2026 entre o domingo (7) e a segunda-feira (8). Impulsionada por uma intensa massa de ar frio, a queda nas temperaturas levou diversos municípios a registrarem os menores índices do ano, segundo dados do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).

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O frio foi mais intenso em cidades das regiões serranas e do Caparaó. Quatro municípios tiveram temperaturas abaixo dos 10°C, cenário que chamou a atenção até mesmo de moradores acostumados com os invernos mais rigorosos do Espírito Santo.

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O menor registro ocorreu em Venda Nova do Imigrante, onde os termômetros marcaram 7,8°C. Em seguida aparecem Vargem Alta, com 8,4°C, Guaçuí, com 8,6°C, e Marechal Floriano, com 9,7°C.

As baixas temperaturas fizeram com que muitos moradores recorressem a roupas mais pesadas, cobertores extras e aquecedores para enfrentar as madrugadas e manhãs geladas.

Apesar da intensidade do frio, o Incaper destaca que os valores registrados não configuram recordes históricos na maior parte das cidades monitoradas. A comparação com as séries meteorológicas mostra que as mínimas observadas nos últimos dias ficaram acima das marcas mais baixas já registradas pelas estações ao longo dos anos.

Ainda assim, os números reforçam a força da massa de ar frio que atua sobre a região Sudeste e que vem proporcionando uma das semanas mais geladas do ano no Espírito Santo. As condições climáticas também contribuíram para manhãs com sensação térmica ainda mais baixa em áreas de maior altitude.

A expectativa é de que as temperaturas continuem amenas nos próximos dias, principalmente nas regiões serranas e do Caparaó, onde o frio costuma ser mais intenso durante o período de inverno.