Cachoeiro: Conduru debate desenvolvimento do turismo regional

Empreendedores, gestores públicos, lideranças comunitárias e profissionais do turismo têm um encontro marcado no próximo dia 24 de junho, às 19h, no Sítio Nosso Reino, em Jaboticabeira, distrito de Conduru. A palestra “A Visão Tripartite do Turismo” será ministrada pelo professor e especialista em turismo de desenvolvimento, Giani Coradini, e promoverá uma reflexão sobre a atuação conjunta do poder executivo, do legislativo e da iniciativa privada na construção de destinos turísticos mais estruturados, competitivos e sustentáveis.

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Durante o encontro, os participantes terão a oportunidade de compreender como a integração entre os diferentes atores da sociedade contribui para o planejamento estratégico, a governança e o fortalecimento da atividade turística nos municípios. A programação abordará temas relacionados às responsabilidades de cada setor no desenvolvimento do turismo, à importância da cooperação institucional e aos caminhos para transformar potencialidades locais em oportunidades concretas de geração de renda, emprego e valorização cultural.

A palestra também apresentará exemplos práticos da aplicação da visão tripartite no turismo, demonstrando como a união entre o poder público, o legislativo e os empreendedores pode impulsionar resultados positivos para o desenvolvimento dos territórios e para a consolidação de políticas públicas voltadas ao setor.

A iniciativa conta com o apoio da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim e do Sebrae, reforçando o compromisso com o fortalecimento do turismo regional e a qualificação dos agentes envolvidos na atividade. O evento é aberto à participação da comunidade e representa uma oportunidade para ampliar conhecimentos, trocar experiências e debater estratégias voltadas ao crescimento sustentável do turismo na região.