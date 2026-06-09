Cachoeiro encaminha solução para evitar deslocamento de pacientes para outras cidades

Os pacientes que moram em Cachoeiro e se deslocam para outras cidades para fazer exames ou buscar atendimento médico não precisarão mais sair do município. Uma reunião foi realizada, nesta terça-feira (9), com Governo do Estado do Espírito Santo, por meio da Secretaria Estadual de Saúde, que fez encaminhamentos necessários para a resolução do problema.

“Tivemos a oportunidade de tratar quatro grandes assuntos. Dentre eles, o fortalecimento de consultas médicas para Cachoeiro. Então, esse encaminhamento já foi dado de forma imediata junto à nossa Superintendência Regional de Saúde, com a nossa Coordenação Estadual da Atenção Ambulatorial Especializada. Então, junto com os nossos médicos reguladores, já vai fazer esse encaminhamento para centralizar o serviço aqui em Cachoeiro”, afirmou o secretário estadual de Saúde, Kim Barbosa.

Quanto a gestão de leitos, o chefe estadual da pasta da saúde encaminhou uma agenda na sede da Secretaria de Saúde, junto com a gerente estadual de regulação de leis, para alinhar, aprimorar os processos de trabalho e colocar os pacientes no leito que eles precisam no menor tempo de atendimento.

Conforme explica o prefeito de Cachoeiro, Theodorico Ferraço, após o encontro, praticamente 90% dos problemas apresentados serão resolvidos.

“Agora vai depender dessa ação, mas já está apalavrado. Nós temos que pensar naquele doente, que sai de Cachoeiro e vai para outro município, com fome, sujeito a condução bater na estrada. A nossa preocupação vai encerrar a partir do momento em que for abertas as portas dos hospitais de Cachoeiro e não as portas de hospitais fora de Cachoeiro”, disse o chefe do Poder Executivo municipal.

Após a implementação definitiva, a medida vai trazer mais conforto para os pacientes e redução no custo operacional. A ideia é reinvestir os recursos na atenção primária.

“Em termos do transporte sanitário, que faz essa movimentação tanto dos agendados para consulta quanto das urgências e emergências, a gente gasta em torno de R$ 2 milhões por ano. É um recurso que será revertido na melhoria das Unidades Básicas de Saúde (UBS).

O deputado estadual e presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, Dr. Bruno Resende (União) também participou das discussões e destacou a importância da regionalização da saúde.

“Na minha visão, e é o que defendo, Cachoeiro de Itapemirim é um polo regional. E um polo precisa ser capaz de resolver a esmagadora maioria das demandas da população. Não podemos aceitar que um paciente tenha que sair da cidade para realizar procedimentos relativamente comuns, como cirurgias de hérnia, retirada de vesícula, exames laboratoriais ou uma colonoscopia. Nossa defesa é que esses serviços sejam oferecidos aqui em Cachoeiro. Hoje demos mais um passo importante nessa direção”, afirmou.

O parlamentar também apontou avanços nas tratativas com a Secretaria de Estado da Saúde para reorganizar o sistema ambulatorial de consultas e exames.

“Também avançamos na reformulação do sistema ambulatorial de consultas e exames. Já foi anunciada a ampliação da oferta de colonoscopias e de outros exames especializados que passarão a ser realizados no município”.

Novos leitos para hemodiálise

Outro anúncio fundamental é a inauguração, na próxima segunda-feira (15), do serviço de hemodiálise do Hospital Infantil (Hifa). Atualmente, mais de 70 moradores de Cachoeiro precisam se deslocar para outras cidades para realizar o tratamento.

“Com a nova estrutura, esses pacientes poderão voltar a fazer o procedimento perto de casa, com mais conforto e qualidade de vida. Além de atender Cachoeiro, o serviço beneficiará toda a região sul do Estado, incluindo municípios como Mimoso do Sul, Muqui, Presidente Kennedy, Rio Novo do Sul, Alegre e cidades do litoral sul capixaba”, explica Dr. Bruno Resende.