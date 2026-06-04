Cachoeiro fortalece novos negócios com evento de inovação

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Semdec), realizou nesta terça-feira (2) o Conecta Empreendedor, evento que reuniu empreendedores, pesquisadores, estudantes, investidores, representantes do poder público e a sociedade em geral em um ambiente voltado à inovação, ao empreendedorismo e à geração de oportunidades.

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A programação integrou comércio, serviços, tecnologia e inovação, proporcionando aos participantes momentos de troca de experiências, networking e divulgação de produtos e projetos inovadores.

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O evento também contou com atrações musicais e uma praça gastronômica com food trucks, oferecendo um ambiente acolhedor para interação entre os presentes. Um dos destaques da programação foi a cerimônia de premiação e certificação dos participantes da primeira edição do Programa Gênesis, realizada em 2025.

Os empreendedores que concluíram a iniciativa receberam reconhecimento público pelos projetos desenvolvidos, evidenciando o potencial inovador da região e o impacto positivo das soluções apresentadas para a sociedade.

Durante o encontro, foi lançado oficialmente o edital de participação do Programa Gênesis 2026, iniciativa do Governo do Estado do Espírito Santo voltada ao fomento da inovação, do empreendedorismo e da criação de startups no interior capixaba.

O programa é desenvolvido em parceria com a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes), a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), os Institutos Federais do Espírito Santo (Ifes), os Centros Estaduais de Educação Técnica (CEETs) e incubadoras parceiras. Representantes de sete municípios da Região Central Sul participaram do lançamento: Cachoeiro de Itapemirim, Apiacá, Atílio Vivácqua, Muqui, Mimoso do Sul, Castelo e Vargem Alta.

As inscrições para o Programa Gênesis 2026 seguem abertas até o dia 30 de junho e podem ser realizadas de forma on-line. O público-alvo inclui estudantes, pesquisadores, empreendedores, profissionais e membros da comunidade interessados em desenvolver soluções inovadoras. Mais informações sobre o programa e as inscrições podem ser obtidas pelo endereço link.

Além da apresentação do edital, os participantes acompanharam uma palestra de incentivo ao empreendedorismo e à inovação, reforçando a importância da criatividade, do conhecimento e da tecnologia como ferramentas para o desenvolvimento econômico regional.

Para o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Rodolfo Fernandes do Carmo, o Conecta Empreendedor reafirma o compromisso do município com a construção de um ambiente favorável ao crescimento de novos negócios e ao fortalecimento da economia local. “Nosso objetivo é aproximar empreendedores, instituições de ensino, investidores e a sociedade, criando oportunidades para que ideias inovadoras se transformem em negócios capazes de gerar desenvolvimento, emprego e renda. O Conecta Empreendedor demonstra que Cachoeiro está preparado para ser referência em inovação e empreendedorismo, fortalecendo cada vez mais o ecossistema regional”, destacou o secretário.

O evento contou com o apoio e a parceria de instituições como o Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), o Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes), a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes), além de diversos órgãos e entidades comprometidos com o fortalecimento da inovação na região.

O Conecta Empreendedor reforça o compromisso de Cachoeiro de Itapemirim com o fortalecimento da inovação, do empreendedorismo e da geração de oportunidades. A iniciativa contribui para aproximar conhecimento, investimento e desenvolvimento, estimulando a criação de novos negócios e o crescimento econômico da região.