Cachoeiro promove Baile de Debutantes com noite especial para adolescentes

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes), realizará no dia 4 de julho, às 18h, no Jaraguá Tênis Clube, o Baile de Debutantes 2026. O evento proporcionará uma noite especial para adolescentes atendidas pelos serviços socioassistenciais do município, reunindo familiares, padrinhos, convidados e parceiros em uma celebração marcada pela emoção e pela valorização da juventude.

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A iniciativa é voltada para jovens que completam 15 anos ao longo deste ano e participam do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), desenvolvido nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS). O projeto tem como objetivo promover cidadania, inclusão social e fortalecimento da autoestima, oferecendo experiências que contribuem para o desenvolvimento pessoal e social das adolescentes.

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Além da celebração, as participantes terão acesso a atividades socioeducativas e momentos de convivência que buscam fortalecer os vínculos familiares e comunitários, incentivando o protagonismo juvenil e a construção de perspectivas positivas para o futuro.

Um dos destaques do projeto é o trabalho realizado pela Casa de Costura da Semdes, responsável pela confecção dos vestidos que serão usados pelas jovens durante o evento. As debutantes também receberão produção de cabelo e maquiagem, além de vivenciarem toda a experiência de um baile tradicional ao lado de seus familiares e convidados.

O secretário municipal de Desenvolvimento Social, Eder Botelho da Fonseca, destacou a importância da ação para as jovens atendidas pela rede socioassistencial do município.

“Esse projeto vai muito além de uma comemoração. É uma iniciativa que promove inclusão, fortalece a autoestima e proporciona às adolescentes e suas famílias a oportunidade de viver um momento especial, que muitas vezes seria difícil de realizar. É uma ação que reforça o compromisso da gestão municipal com a valorização das pessoas e com a promoção da cidadania”, afirmou.

A realização do baile conta com a parceria de Flávio Misse (Belas Artes), Celso Costa (CDL), Marcio Sabino (Jaraguá), Vanusa Buzato (VB Decor), Marcelo (Zanol Cake), Marques Drinks Sem Álcool, Adriana Inácio (cerimonialista), Mundo DC, George, Jarbas, Leonardo Paulete, Laiz, Anderson DelPuppo (cabelo e maquiagem), Olívia Tirelo (tecidos), Drogaria Cachoeiro (produtos de maquiagem), Cid Fassarela (Banco de Alimentos) e da equipe da Casa de Costura da Semdes, formada por Raquel e Mônica.

Com a realização do baile, a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim reafirma seu compromisso com a valorização da juventude, oferecendo às participantes uma experiência única, cercada de cuidado, acolhimento e oportunidades de crescimento pessoal.