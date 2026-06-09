Cachoeiro promove programação especial na Semana do Meio Ambiente
A Semana do Meio Ambiente 2026 reforça o compromisso da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim com a promoção da educação ambiental.
A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), iniciou, nesta terça-feira (9), a Semana do Meio Ambiente 2026. A programação reúne atividades educativas, ações de sustentabilidade, mobilização comunitária e iniciativas voltadas à preservação dos recursos naturais.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
As primeiras atividades foram realizadas na Praça de Fátima, com ações voltadas à causa animal, incluindo vacinação e adoção responsável, além da mobilização para adesão ao Projeto Tampinhas do Bem. No local, instituições de ensino das redes estadual e particular se integram à iniciativa, que une educação ambiental, coleta seletiva solidária e responsabilidade social.
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A programação continua nesta quarta-feira (10), também na Praça de Fátima, das 8h às 16h, com novas ações de bem-estar animal e atendimento ao público. Ainda nesta quarta, será realizada a primeira sessão do ECOCINE – Cinema Ambiental, com exibição do documentário Lixo Extraordinário, das 16h às 18h, no Centro de Referência das Juventudes (CRJ), no bairro Rubem Braga. A obra aborda temas como reciclagem, inclusão social e responsabilidade socioambiental.
Na quinta-feira (11), o ECOCINE terá continuidade no Palácio Bernardino Monteiro, com atividades das 14h às 18h e sessão aberta ao público das 16h às 18h. A iniciativa busca ampliar o debate sobre sustentabilidade e aproximar a população de temas ambientais por meio da linguagem audiovisual.
Outro destaque da Semana do Meio Ambiente é a campanha de recolhimento de óleo de cozinha usado, realizada em parceria com a Ascomirim. A ação incentiva o descarte correto do resíduo e contribui para a preservação dos recursos hídricos, evitando impactos ambientais causados pelo descarte inadequado.
O encerramento da programação será na sexta-feira (12), às 14h, com a realização de um Piquenique Ambiental no Monumento Natural Municipal do Itabira (Monai). A atividade contará com entrega de mudas, roda de conversa e debate sobre a importância das unidades de conservação para a qualidade de vida da população e para a preservação da biodiversidade local.
Para o secretário municipal de Meio Ambiente, Thiago Fiorio, a Semana do Meio Ambiente é uma oportunidade de fortalecer a consciência ambiental e ampliar o engajamento da comunidade.
“Nosso objetivo é aproximar cada vez mais a população das questões ambientais, mostrando que pequenas atitudes do dia a dia fazem a diferença para a construção de uma cidade mais sustentável e comprometida com as futuras gerações”, destacou.
A Semana do Meio Ambiente 2026 reforça o compromisso da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim com a promoção da educação ambiental, da sustentabilidade e da participação social, contribuindo para a construção de uma cidade mais consciente, resiliente e alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).
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