Cachoeiro: suspeito de tráfico de drogas é preso em ação da PM no bairro Bela Vista

Na tarde desta sexta-feira (12), policiais militares da 1ª Companhia do 9º Batalhão prenderam um homem por tráfico de drogas no bairro Bela Vista, em Cachoeiro de Itapemirim.

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Durante patrulhamento na localidade conhecida como “Fazendinha”, os militares visualizaram um suspeito que, ao perceber a presença policial, tentou fugir por uma área de pastagem e, em seguida, entrar em uma residência. O indivíduo foi alcançado e abordado pela equipe.

Durante a busca pessoal, os policiais localizaram drogas e dinheiro em espécie. Ao todo, foram apreendidas 103 pedras de crack e 84 pinos de cocaína.

O suspeito foi detido e encaminhado à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim para as providências legais cabíveis. Todo o material apreendido também foi entregue à autoridade policial.