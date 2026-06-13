Carro sai da pista e invade casa às margens da BR-101 no ES

Um carro desgovernado invadiu uma residência localizada no km 126 da BR-101, nesta sexta-feira (12), na região conhecida como Trevo de Alegre, em Sooretama.

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Testemunhas relatam que o motorista de uma picape Fiat teria perdido o controle da direção do veículo. Com isso, saiu da pista e atingiu o imóvel. De acordo com a concessionária Ecovias Capixaba, que administra a rodovia, uma motocicleta também se envolveu no acidente.

O impacto deixou parte da casa destruída. Não há informações sobre vítimas entre os moradores da residência.

O motociclista não sofreu ferimentos. Porém, segundo a Ecovias, o passageiro da picape teve lesões leves. Ele foi encaminhado para uma unidade hospitalar.