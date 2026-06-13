Carro sai da pista e invade casa às margens da BR-101 no ES
O impacto deixou parte da casa destruída. Não há informações sobre vítimas entre os moradores da residência.
Um carro desgovernado invadiu uma residência localizada no km 126 da BR-101, nesta sexta-feira (12), na região conhecida como Trevo de Alegre, em Sooretama.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Testemunhas relatam que o motorista de uma picape Fiat teria perdido o controle da direção do veículo. Com isso, saiu da pista e atingiu o imóvel. De acordo com a concessionária Ecovias Capixaba, que administra a rodovia, uma motocicleta também se envolveu no acidente.
O impacto deixou parte da casa destruída. Não há informações sobre vítimas entre os moradores da residência.
O motociclista não sofreu ferimentos. Porém, segundo a Ecovias, o passageiro da picape teve lesões leves. Ele foi encaminhado para uma unidade hospitalar.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726