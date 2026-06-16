Caso Luciana Rodrigues: suspeitos estão presos e um segue foragido

A Polícia Civil concluiu as investigações sobre a morte de Luciana Siqueira Rodrigues, de 42 anos, encontrada sem vida em 25 de agosto de 2025, dentro da própria residência, no bairro Boa Vista, em Cariacica. O inquérito foi finalizado em 16 de março deste ano e resultou no indiciamento de dois homens, de 48 e 34 anos, e de uma mulher, de 27 anos.

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As apurações conduzidas pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM) apontaram que o crime foi motivado por uma falsa suspeita de que a vítima estaria colaborando com rivais de dois dos investigados. Segundo a Polícia Civil, ela foi injustamente apontada como informante e acabou se tornando alvo da ação criminosa.

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De acordo com a delegada Raffaella Aguiar, responsável pela DHPM, a versão que associava a vítima aos supostos inimigos foi criada por uma das investigadas e difundida de maneira convincente, fazendo com que os demais envolvidos acreditassem na história.

Durante as investigações, a equipe da DHPM prendeu dois suspeitos em 2025. A mulher de 27 anos foi detida em 13 de outubro, enquanto o homem de 48 anos acabou preso em 18 de novembro, ambos no bairro Novo Brasil, em Cariacica. Já o terceiro investigado, de 34 anos, continua foragido.

Ao concluir o inquérito, a Polícia Civil indiciou os três suspeitos por homicídio qualificado por motivo torpe, emprego de meio cruel, utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima, prática do crime para assegurar a execução ou a impunidade de outro delito e uso de arma de fogo de uso restrito ou proibido.

A Polícia Civil segue em busca do investigado que permanece foragido e pede a colaboração da população. Informações que possam contribuir com a localização do suspeito podem ser repassadas, de forma anônima, por meio do Disque-Denúncia 181. O serviço garante sigilo absoluto e todas as informações recebidas são apuradas pelas autoridades.