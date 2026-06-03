Corpus Christi: confira o funcionamento das unidades da Polícia Civil

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) informa que, em razão das tradições culturais de Corpus Christi, nesta quinta-feira (4), e do ponto facultativo na sexta-feira (5), manterá o atendimento nas unidades de plantão e reforçará a atuação operacional com policiais escalados por meio da ISEO. A Central de Teleflagrante, os plantões do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP) e da Delegacia Especializada do Adolescente em Conflito com a Lei (Deacle) funcionarão normalmente. Já as Delegacias Especializadas, Distritais e unidades administrativas não terão expediente durante o feriado e o ponto facultativo.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

A Central de Teleflagrante funcionará normalmente. O serviço reúne delegacias que atuam em regime de plantão 24 horas, sendo responsável por receber e processar ocorrências de diversos municípios, por meio de atendimento remoto por videochamada.

Também estarão disponíveis 24 horas os plantões do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), que atende ocorrências de crimes contra a vida nos municípios de Cariacica, Serra, Viana, Vila Velha e Vitória, e da Delegacia Especializada do Adolescente em Conflito com a Lei (Deacle), responsável por ocorrências flagranciais envolvendo adolescentes na condição de autores.

Unidades fechadas

As Delegacias Especializadas, Distritais e unidades administrativas permanecerão fechadas na quinta-feira (4) e na sexta-feira (5). O funcionamento dessas unidades ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, em dias úteis.

Registro de Boletim de Ocorrência

Além das unidades em regime de plantão, o cidadão pode registrar ocorrências por meio da Delegacia On-line (Deon), disponível no site http://delegaciaonline.sesp.es.gov.br.

A plataforma permite o registro de diversos tipos de ocorrência sem a necessidade de deslocamento até uma unidade policial. Não são aceitos registros de crimes como homicídio, estupro, sequestro e furto ou roubo de veículos. Para utilizar o serviço, é necessário ser maior de 18 anos, possuir e-mail válido e acessar a plataforma por meio de computador. A Deon é destinada ao registro de fatos ocorridos no Espírito Santo.

Disque-Denúncia 181

A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima por meio do Disque-Denúncia 181, que agora dispõe de três canais. Por telefone, basta discar 181. Pelo computador, o acesso pode ser feito pelo site www.disquedenuncia181.es.gov.br. Já pelo WhatsApp, basta enviar uma mensagem para o número (27) 99253-8181 e seguir as orientações do atendimento virtual.

Em todos os canais, o anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são apuradas pelas equipes responsáveis.

O atendimento nas unidades administrativas e nas delegacias com expediente regular será retomado normalmente na segunda-feira (08).

Atendimento à imprensa



Para atender às demandas da imprensa, a Polícia Civil orienta que os pedidos de informação sejam encaminhados por e-mail: [email protected].