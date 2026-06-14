Cidade do Espírito Santo registra queda de 51,54% nos crimes contra o patrimônio

A cidade de Viana apresentou uma expressiva redução nos crimes contra o patrimônio entre 2025 e 2026.

Os dados foram divulgados durante mais uma reunião do Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM), realizada pela Prefeitura de Viana na quinta-feira (11), com a participação de representantes das forças de segurança que atuam no município.

O encontro reuniu integrantes da Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Científica, Polícia Penal, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Guarda Civil Municipal e demais instituições parceiras para avaliar os indicadores de segurança pública e discutir estratégias de atuação conjunta.

De acordo com os números apresentados, os roubos em transporte coletivo registraram queda de 75% em maio deste ano, na comparação com o mesmo período de 2025. Os roubos a pessoas em via pública e os furtos em transporte coletivo tiveram redução de 66,67%, enquanto os furtos em residências e condomínios caíram 60,87%.

No resultado consolidado, o município alcançou uma redução de 51,54% nos crimes contra o patrimônio. A administração municipal destacou que os resultados refletem o trabalho integrado entre os órgãos de segurança e as ações de prevenção e monitoramento desenvolvidas na cidade.

O prefeito Wanderson Bueno destacou que os resultados são fruto do trabalho conjunto entre as instituições que atuam na segurança pública municipal.

“Os números demonstram que a integração entre as forças de segurança está gerando resultados concretos para a população. A redução dos crimes contra o patrimônio é reflexo do trabalho planejado, da troca constante de informações e da atuação coordenada entre Guarda Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil e demais instituições. Seguiremos investindo nessa parceria para garantir mais tranquilidade e qualidade de vida para os moradores de Viana”, afirmou Bueno.

Atuação da Guarda Municipal

Durante a reunião, foi apresentado um balanço das ações realizadas pela Guarda Civil Municipal em maio, período marcado pela realização de grandes eventos, como o Aviva Viana e a 209ª Festa do Divino Espírito Santo, além das atividades educativas do Maio Amarelo.

No período, os agentes apreenderam 524 unidades de entorpecentes, sendo 298 unidades de substância análoga à cocaína, 139 de substância análoga ao crack, 70 de substância análoga à maconha e outras 17 unidades de diferentes substâncias ilícitas.

Durante o período, a Guarda também realizou 92 visitas tranquilizadoras, atuou em 38 ocorrências, efetuou 15 cercos táticos e conduziu 10 suspeitos às autoridades policiais. Entre os conduzidos estavam cinco pessoas com mandados de prisão em aberto, três suspeitos por tráfico de drogas, um suspeito enquadrado na Lei Maria da Penha, um suspeito por lesão corporal e dois menores apreendidos.

Outro destaque foi a continuidade das operações voltadas à organização urbana e à segurança viária. Por meio da Operação Lata Velha, 49 veículos foram retirados das vias públicas neste ano. Já na Operação Sem Ram Dam Dam, foram removidos 12 escapamentos irregulares de motocicletas e apreendidas outras quatro motocicletas em situação irregular.

Foto: Victor Andrade / SECOM Viana

O secretário de Defesa Social e Trânsito (SEMDEST), Major Enoni Erlacher, ressaltou o empenho das equipes durante um mês marcado por grandes eventos e ações preventivas.

“Maio foi um período de intensa atuação das forças de segurança em Viana. Tivemos eventos de grande porte, como o Aviva Viana e a 209ª Festa do Divino, além das ações educativas do Maio Amarelo, que mobilizaram agentes. Diante disso, conseguimos garantir a segurança da população e manter os bons indicadores do município”, destacou o secretário.

Fiscalização integrada e combate a irregularidades

Durante a reunião também foram apresentados os resultados das ações realizadas pela Comissão Integrada de Fiscalização (COIFIN) durante o mês de maio.

As equipes atuaram no combate ao uso de escapamentos adulterados, na fiscalização de eventos clandestinos e em operações de ordenamento urbano. Durante ações realizadas em grandes eventos, como o Aviva Viana e a 209ª Festa do Divino, foram apreendidos 97 objetos e materiais alimentícios comercializados por ambulantes irregulares.

Ao longo do mês, a comissão realizou visitas em 16 bairros, verificou duas denúncias, expediu três notificações a estabelecimentos, abordou 1.270 pessoas, realizou 19 revistas pessoais e fiscalizou 33 veículos.

Disque Silêncio registra queda nas ocorrências

Outro dado positivo apresentado durante a reunião foi a redução das ocorrências atendidas pelo Disque Silêncio e pela Gerência de Fiscalização Ambiental.

Durante o mês de maio foram registradas 45 ocorrências relacionadas, principalmente, a som alto em residências, bares e estabelecimentos similares, som automotivo e utilização de caixas de som em vias públicas.

Foto: Victor Andrade / SECOM Viana

O número representa uma redução de 35,71% em relação ao mesmo período de 2025, quando foram registradas 70 ocorrências.

Segundo o levantamento, 48,8% das situações foram resolvidas por meio de orientações e advertências dos agentes. Em outros 36,4% dos casos, as denúncias foram consideradas improcedentes após verificação das equipes.

Novos representantes das forças de segurança

Durante a reunião, o major Lourencini, novo comandante do batalhão da Polícia Militar responsável por Viana, destacou a integração entre as instituições de segurança pública que atuam no município.

“Viana é uma cidade tranquila, com uma estrutura de segurança pública robusta, construída por meio da parceria permanente entre a Guarda Municipal, a Polícia Militar e as demais forças de segurança. Essa integração tem sido fundamental para a redução dos índices de criminalidade e para a sensação de segurança da população. Nosso compromisso é fortalecer ainda mais esse trabalho conjunto para manter os bons resultados alcançados”, enfatizou.

Foto: Victor Andrade / SECOM Viana

Representando a Polícia Civil, o delegado Cleudes Júnior, da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Viana, apresentou-se aos integrantes do GGIM e reforçou seu compromisso com a segurança da população.

“Assumo essa missão com o compromisso de trabalhar de forma em conjunto com as instituições de segurança. Vamos intensificar o compartilhamento de informações, fortalecer as investigações e buscar continuamente a redução dos índices de criminalidade, garantindo respostas rápidas e eficientes para a população”, afirmou o delegado.