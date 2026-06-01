CIEE anuncia mais de 300 oportunidades de estágio em cidades do ES

Nesta semana, o Centro de Integração Empresa-Escola do Espírito Santo – CIEE/ES está com 310 vagas de estágio abertas para estudantes de diferentes níveis de ensino e outras 77 vagas para aprendizagem. As oportunidades estão distribuídas em 20 municípios capixabas, incluindo Grande Vitória e o interior do estado.

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Entre as cidades com maior número de vagas de estágio, aparecem Vila Velha (73) Vitória (71), Piúma (42), Linhares (25) e Sooretama (24). As áreas de atuação com mais oportunidades são Administrativa (88 vagas), Educação (69 vagas), Contabilidade (14 vagas), Comunicação e Marketing (15 vagas) e Saúde (12 vagas). Também há ofertas em especialidades como Arquitetura e Urbanismo, Construção Civil, Esportes, Psicologia, Informática, Produção Mecânica, entre outras.

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Já para o Programa Aprendiz, são 77 vagas distribuídas por todas as regiões do estado, sendo mais de 90% para atuar na área administrativa de empresas de médio e grande porte.

Para conferir todas as oportunidades e participar dos processos seletivos, os estudantes devem acessar a Vitrine de Vagas no portal do CIEE (www.ciee.org.br), onde deverão se cadastrar gratuitamente. Existe também o aplicativo “Meu CIEE”, disponível para Android e iOS.

CIEE 61 anos: Imparável

Desde sua fundação, o Centro de Integração Empresa-Escola, maior ONG de inclusão social e trabalho jovem da América Latina, se dedica à capacitação profissional de jovens e adolescentes. A instituição, responsável pela inserção de 7 milhões de brasileiros no mundo do trabalho, mantém uma série de ações socioassistenciais voltada à promoção do conhecimento e fortalecimento de vínculos de populações prioritárias.

No Espírito Santo o CIEE está presente há 44 anos, atendendo atualmente cerca de 10.000 jovens no estado.