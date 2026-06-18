Cinema: Toy Story 5 mistura nostalgia, tecnologia e alerta sobre infância

O quinto filme da franquia Toy Story leva Woody, Buzz, Jessie e os demais brinquedos a um novo desafio: disputar a atenção de Bonnie com a tecnologia. Agora com 8 anos, a menina descobre um tablet e passa a se encantar pelos mundos virtuais criados por Lilypad, dispositivo interpretado por Greta Lee. A novidade muda a rotina da criança e deixa os brinquedos inseguros diante da perda de espaço.

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Na trama dirigida por Andrew Stanton, conhecido por “Procurando Nemo” e “Vida de Inseto”, Jessie tenta manter o grupo unido enquanto Bonnie se distancia cada vez mais.

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A situação ganha força com o retorno de Woody, vivido por Tom Hanks, que surge mais velho e experiente para ajudar os amigos a lidarem com essa nova realidade. Ao lado de Buzz Lightyear, dublado por Tim Allen, os personagens vivem uma jornada sobre adaptação, convivência entre tecnologia e tradição e os impactos do excesso de telas na infância.

Para quem pretende acompanhar a estreia nas telonas, as salas de cinema de Cachoeiro de Itapemirim ampliam as opções de lazer com filmes para diferentes públicos e sessões em horários variados.

A programação permite que famílias, crianças, jovens e grupos de amigos escolham o melhor momento para aproveitar a experiência do cinema.

Programação completa – Cine Unimed

Na sexta-feira (19), as sessões irão até às 18h40

Sala 01

Os Peludos 2 (2D)

Sábado e domingo – 15h (DUBLADO) – PREÇO ÚNICO R$ 10,00

Dia D (2D)

Todos os dias – 17h (DUBLADO)

Todos os dias – 19h50 (DUBLADO) – exceto na sexta (19)

Sala 02

Toy Story 5

Sábado e domingo – 14h (DUBLADO – 2D) – TODOS PAGAM MEIA

Todos os dias – 16h15 (DUBLADO – 2D)

Todos os dias – 18h30 (DUBLADO – 3D)

Todos os dias – 20h45 (DUBLADO – 3D)

Sala 03

Mestres do Universo (2D)

Sábado e domingo – 13h30 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA

Todos os dias – 18h15 (DUBLADO)

Todo Mundo em Pânico 6 (2D)

Todos os dias – 16h15 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA

Todos os dias – 21h (DUBLADO) – exceto na sexta (19)

Sala 04

Super Mario Galaxi: O Filme (2D)

Sábado e domingo – 14h10 (DUBLADO) – PREÇO ÚNICO R$ 10,00

Michael (2D)

Todos os dias – 16h10 (DUBLADO) – PREÇO ÚNICO R$ 15,00

O Diabo Veste Prada 2 (2D)

Todos os dias – 18h40 (DUBLADO) – PREÇO ÚNICO R$ 15,00

Backrooms: Um Não Lugar (2D)

Todos os dias – 21h (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA

Programação completa – Cine Ritz Perim

Na sexta-feira (19), as sessões irão até às 19h

Sala 01

Os Peludos 2 (2D)

Sábado e domingo – 15h (DUBLADO) – PREÇO UNICO R$ 10,00

A Saga Crepúsculo: Eclipse (2D)

Todos os dias – 17h (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA

Todo Mundo Em Pânico 6 (2D)

Todos os dias – 19h (DUBLADO)

Todos os dias – 21h (DUBLADO) – exceto na sexta (19) – TODOS PAGAM MEIA

Sala 02

Toy Story 5

Sábado e domingo – 14h (DUBLADO – 2D) – TODOS PAGAM MEIA

Todos os dias – 16h15 (DUBLADO – 3D)

Todos os dias – 18h30 (DUBLADO – 2D)

Todos os dias – 20h45 (DUBLADO – 2D) – exceto na sexta (19)

Sala 03

Dia D (2D)

Sábado e domingo – 15h15 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA

Todos os dias – 20h45 (DUBLADO) – exceto na sexta (19)

Mestres do Universo (2D)