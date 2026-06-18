Cinema: Toy Story 5 mistura nostalgia, tecnologia e alerta sobre infância
A novidade muda a rotina da criança e deixa os brinquedos inseguros diante da perda de espaço.
O quinto filme da franquia Toy Story leva Woody, Buzz, Jessie e os demais brinquedos a um novo desafio: disputar a atenção de Bonnie com a tecnologia. Agora com 8 anos, a menina descobre um tablet e passa a se encantar pelos mundos virtuais criados por Lilypad, dispositivo interpretado por Greta Lee. A novidade muda a rotina da criança e deixa os brinquedos inseguros diante da perda de espaço.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Na trama dirigida por Andrew Stanton, conhecido por “Procurando Nemo” e “Vida de Inseto”, Jessie tenta manter o grupo unido enquanto Bonnie se distancia cada vez mais.
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A situação ganha força com o retorno de Woody, vivido por Tom Hanks, que surge mais velho e experiente para ajudar os amigos a lidarem com essa nova realidade. Ao lado de Buzz Lightyear, dublado por Tim Allen, os personagens vivem uma jornada sobre adaptação, convivência entre tecnologia e tradição e os impactos do excesso de telas na infância.
Para quem pretende acompanhar a estreia nas telonas, as salas de cinema de Cachoeiro de Itapemirim ampliam as opções de lazer com filmes para diferentes públicos e sessões em horários variados.
A programação permite que famílias, crianças, jovens e grupos de amigos escolham o melhor momento para aproveitar a experiência do cinema.
Programação completa – Cine Unimed
- Na sexta-feira (19), as sessões irão até às 18h40
Sala 01
Os Peludos 2 (2D)
- Sábado e domingo – 15h (DUBLADO) – PREÇO ÚNICO R$ 10,00
Dia D (2D)
- Todos os dias – 17h (DUBLADO)
- Todos os dias – 19h50 (DUBLADO) – exceto na sexta (19)
Sala 02
Toy Story 5
- Sábado e domingo – 14h (DUBLADO – 2D) – TODOS PAGAM MEIA
- Todos os dias – 16h15 (DUBLADO – 2D)
- Todos os dias – 18h30 (DUBLADO – 3D)
- Todos os dias – 20h45 (DUBLADO – 3D)
Sala 03
Mestres do Universo (2D)
- Sábado e domingo – 13h30 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA
- Todos os dias – 18h15 (DUBLADO)
Todo Mundo em Pânico 6 (2D)
- Todos os dias – 16h15 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA
- Todos os dias – 21h (DUBLADO) – exceto na sexta (19)
Sala 04
Super Mario Galaxi: O Filme (2D)
- Sábado e domingo – 14h10 (DUBLADO) – PREÇO ÚNICO R$ 10,00
Michael (2D)
- Todos os dias – 16h10 (DUBLADO) – PREÇO ÚNICO R$ 15,00
O Diabo Veste Prada 2 (2D)
- Todos os dias – 18h40 (DUBLADO) – PREÇO ÚNICO R$ 15,00
Backrooms: Um Não Lugar (2D)
- Todos os dias – 21h (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA
Programação completa – Cine Ritz Perim
- Na sexta-feira (19), as sessões irão até às 19h
Sala 01
Os Peludos 2 (2D)
- Sábado e domingo – 15h (DUBLADO) – PREÇO UNICO R$ 10,00
A Saga Crepúsculo: Eclipse (2D)
- Todos os dias – 17h (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA
Todo Mundo Em Pânico 6 (2D)
- Todos os dias – 19h (DUBLADO)
- Todos os dias – 21h (DUBLADO) – exceto na sexta (19) – TODOS PAGAM MEIA
Sala 02
Toy Story 5
- Sábado e domingo – 14h (DUBLADO – 2D) – TODOS PAGAM MEIA
- Todos os dias – 16h15 (DUBLADO – 3D)
- Todos os dias – 18h30 (DUBLADO – 2D)
- Todos os dias – 20h45 (DUBLADO – 2D) – exceto na sexta (19)
Sala 03
Dia D (2D)
- Sábado e domingo – 15h15 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA
- Todos os dias – 20h45 (DUBLADO) – exceto na sexta (19)
Mestres do Universo (2D)
- Todos os dias – 18h (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA
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