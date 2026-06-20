Com 40 anos de história, Coral ArcelorMittal canta em Cachoeiro

O Coral ArcelorMittal será uma das atrações do 26º Encontro Cachoeirense de Corais, que acontece no sábado (20), às 20 horas, na Catedral de São Pedro, em Cachoeiro de Itapemirim. Com entrada gratuita, o evento integra a programação da Festa de São Pedro, promovida pela Paróquia de São Pedro, e reunirá grupos de diferentes regiões do Espírito Santo em uma celebração da música coral.

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A apresentação ganha um significado especial para o coral que, neste ano, celebra 40 anos de trajetória. Fundado em março de 1986, ele é referência cultural no Espírito Santo reunindo diferentes gerações, promovendo convivência, inclusão e valorização da diversidade.

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Atualmente com cerca de 40 integrantes, o coral reúne vozes de pessoas entre 30 e 90 anos, formando um coletivo que traduz, na prática, o encontro entre experiências, histórias de vida e diferentes perspectivas.

Para a apresentação em Cachoeiro de Itapemirim, o coral preparou um repertório que combina diferentes estilos e épocas da música. O público poderá apreciar desde a grandiosidade do clássico “Aleluia”, de G. F. Haendel, até sucessos da música popular brasileira, como “Eu Sei Que Vou Te Amar”, de Tom Jobim e Vinícius de Moraes, “Sinônimos”, de Paulo Sérgio, Cláudio Noam e César Augusto, e “Anunciação”, de Alceu Valença. As canções ganham interpretações especiais em arranjos assinados pelos maestros Adolfo Alves e Ângela Volpato, refletindo a versatilidade e a identidade musical do grupo.

A presidente do Instituto Parceiros do Bem, Simone Marçal, destaca que participar de eventos como o Encontro Cachoeirense de Corais reforça o papel transformador da cultura. “O Coral ArcelorMittal representa muito mais do que uma atividade artística.

Ele cria vínculos, promove bem-estar, fortalece o sentimento de pertencimento e aproxima pessoas por meio da música. Estar em um evento tão tradicional como este é uma oportunidade de compartilhar essa trajetória e celebrar a força da cultura como instrumento de conexão entre as comunidades”, destaca.

Sob a regência da maestra Ângela Volpato e do maestro Adolfo Alves, fundador do grupo, o coral mantém um repertório que transita entre a música erudita, clássicos da música brasileira, canções internacionais e expressões da cultura popular capixaba.

Segundo Ângela, encontros como o de Cachoeiro são importantes para fortalecer o movimento coral e ampliar o acesso da população à música.

“O canto coral tem uma capacidade muito bonita de unir pessoas e criar experiências coletivas. Participar deste encontro é também uma oportunidade de celebrar a diversidade dos grupos, trocar vivências e levar ao público um pouco da emoção que só a música feita em conjunto consegue transmitir”, afirma a maestra.

Além do Coral ArcelorMittal, participam do encontro o Coral Cameria (Ifes), Coral Musicar Brasil, Coral Viva Você (Sedu), Coral Vozes de Cachoeiro e o Coro São Pedro.

Coral ArcelorMittal

Gerido pelo Instituto Parceiros do Bem e pela MM Projetos Culturais, o Coral ArcelorMittal conta com patrocínio da ArcelorMittal e realiza apresentações ao longo de todo o ano, incluindo a tradicional temporada natalina, que leva concertos gratuitos a diversas cidades capixabas e de outros estados.

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