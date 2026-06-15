Corrida de São Pedro: veja as novas datas para retirar os kits

A Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida (Semesp) informa que houve alteração nas datas para a retirada dos kits da categoria adulto da 46ª Corrida de São Pedro.

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A entrega dos kits, que seria realizada no dia 16 de junho, acontecerá somente nos dias 17 (quarta-feira) e 18 (quinta-feira), das 10h às 20h, no Perim Center, localizado na Avenida Jones dos Santos Neves, nº 1372, bairro Caiçara, em Cachoeiro de Itapemirim.

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A retirada do kit poderá ser feita pelo próprio atleta inscrito mediante apresentação de documento oficial com foto.

Caso não possa comparecer, o participante poderá autorizar um amigo ou familiar a realizar a retirada. Nessa situação, o representante deverá apresentar uma cópia do documento oficial com foto do atleta inscrito e o Termo de Responsabilidade devidamente preenchido e assinado, disponível na plataforma oficial de inscrição do evento.

A secretaria reforça que a entrega dos kits ocorrerá exclusivamente nos dias e horários informados. Não haverá entrega posterior. Dessa forma, os participantes que não retirarem seus kits dentro do prazo estabelecido não poderão participar da corrida.

A 46ª Corrida de São Pedro é um dos eventos esportivos mais tradicionais de Cachoeiro de Itapemirim e integra a programação festiva do município, reunindo atletas de diversas cidades e incentivando a prática esportiva, a saúde e a qualidade de vida.