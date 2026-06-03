Criança de 7 anos sofre queimaduras graves em Cachoeiro
Criança de 7 anos sofreu queimaduras graves na face e nos braços e foi encaminhada ao Hospital Infantil de Vitória, referência no tratamento de queimaduras pediátricas.
Uma criança de 7 anos sofreu queimaduras graves após um acidente doméstico em Cachoeiro de Itapemirim. A ocorrência foi registrada nesta terça-feira (2), e a menina precisou ser transferida com urgência para Vitória por meio de uma operação aeromédica do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer).Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
O acidente aconteceu quando a criança manuseava fogo próximo a um recipiente com combustível. As circunstâncias da ocorrência ainda serão apuradas.
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Devido à gravidade das lesões, que atingiram principalmente o rosto e os membros superiores, a paciente precisou ser intubada ainda em Cachoeiro pela equipe médica que realizou o primeiro atendimento. O procedimento foi necessário para garantir a estabilização clínica durante o transporte de alta complexidade.
A remoção foi realizada pela aeronave Harpia 09. De acordo com o Notaer, a rapidez no acionamento da equipe e na transferência da paciente foi fundamental para assegurar o atendimento especializado no menor tempo possível.
Após o pouso em Vitória, a menina foi encaminhada ao Pronto-Socorro do Hospital Infantil de Vitória, referência estadual no tratamento de queimaduras pediátricas. Ela foi entregue aos cuidados da equipe multidisciplinar da unidade.
Até o momento, não foram divulgadas informações atualizadas sobre o estado de saúde da criança.
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