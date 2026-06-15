Criança é hospitalizada após agressões e tio acaba preso em Guarapari
Menino de 12 anos foi hospitalizado após sofrer agressões em Setiba; um dos suspeitos foi preso em flagrante e outro segue sendo procurado.
Um homem de 33 anos foi preso em flagrante suspeito de participar das agressões contra o próprio sobrinho, um adolescente de 12 anos, no bairro Setiba, em Guarapari. O caso foi registrado na madrugada da última sexta-feira (12) e mobilizou equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A prisão foi realizada em uma ação conjunta entre a Delegacia Especializada de Proteção à Criança, ao Adolescente e ao Idoso (DPCAI) de Guarapari e o 10º Batalhão da Polícia Militar.
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Ao atender a ocorrência, os policiais constataram que a vítima apresentava ferimentos em várias partes do corpo. O adolescente tinha inchaço na testa e marcas nos braços, pernas, coxas e costas, lesões compatíveis com agressões provocadas por objetos flexíveis.
De acordo com o relato da mãe do menino, ele teria sido agredido por dois tios com um chinelo e uma mangueira.
Após tomar conhecimento do caso, a Polícia Civil iniciou diligências e contou com o apoio da Polícia Militar para localizar os suspeitos. Um deles foi encontrado e encaminhado para a Delegacia Regional de Guarapari.
Na unidade policial, o homem foi autuado em flagrante pelos crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica contra adolescente, ameaça e exercício arbitrário das próprias razões. Em seguida, ele foi transferido para o sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.
Segundo o titular da Delegacia Especializada de Proteção à Criança, ao Adolescente e ao Idoso (DPCAI) de Guarapari, delegado Rafael Gobbi, a gravidade das lesões sofridas pela vítima exigiu uma resposta rápida das forças de segurança.
“O adolescente foi espancado a ponto de precisar ser hospitalizado. Assim que recebemos a informação, atuamos em conjunto com a Polícia Militar para localizar os envolvidos e realizar a prisão em flagrante de um dos autores”, destacou.
As investigações continuam para esclarecer todos os detalhes do caso e identificar o paradeiro do segundo suspeito apontado como participante das agressões.
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