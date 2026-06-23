Criminosos fogem do CDP de Marataízes durante a madrugada

Dois presos fugiram do Centro de Detenção Provisória de Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo, na madrugada desta terça-feira (23). A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) confirmou a fuga e informou que equipes seguem mobilizadas para localizar os detentos.

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Os foragidos foram identificados como Diego dos Santos Azevedo, de 24 anos, e Luiz Guilherme Barbieri da Costa, de 27 anos.

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Segundo a Sejus, a dupla conseguiu abrir o cadeado da cela e chegar até a parte externa da unidade prisional. Depois, os dois pularam o alambrado e fugiram em direção a uma área de mata.

Policiais penais iniciaram buscas logo após a fuga. O trabalho conta com apoio do Serviço de Inteligência Prisional e também de equipes da Polícia Militar.

Durante as diligências, os agentes receberam informações de que os fugitivos tentaram se esconder na casa de parentes. No entanto, eles não conseguiram permanecer no local e escaparam novamente.

De acordo com a Polícia Militar, os dois residiam no bairro Barra de Itapemirim.

A Sejus informou que vai abrir um procedimento administrativo para apurar como os detentos conseguiram escapar da unidade prisional.

Diego dos Santos Azevedo estava preso desde 9 de abril do ano passado. Ele responde por tráfico de drogas e tentativa de homicídio.

Luiz Guilherme Barbieri da Costa foi preso em 11 de junho de 2025. Ele responde por furto, roubo, tráfico de drogas e homicídio. As buscas pelos presos continuam na região.