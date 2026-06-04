Deputado do ES é suspeito de destinar R$ 490 mil para ONGS ligadas a seus assessores

Suspeita-se que o deputado federal Gilvan da Federal (PL) destinou R$ 490 mil em emendas parlamentares para duas organizações não governamentais ligadas a familiares de assessores que atuam em seu gabinete na Câmara dos Deputados. As informações são da coluna de Tácio Lorran, do site Metrópoles.

Segundo o texto, os recursos foram direcionados para projetos esportivos no Espírito Santo por meio de convênios firmados com o Ministério do Esporte.

A coluna ainda aponta que uma das entidades beneficiadas foi o Instituto Construindo Vencedores, contemplado com R$ 294 mil. A organização é presidida pela esposa de um assessor parlamentar do deputado, enquanto documentos oficiais também apontam a participação de outro integrante do gabinete em cargos de direção da entidade.

A segunda instituição que supostamente recebeu recursos foi o Instituto Góes Fernandes, que obteve R$ 196 mil para a realização de atividades esportivas. A entidade é comandada pelo cunhado de um assessor ligado ao gabinete de Gilvan da Federal, de acordo com informações divulgadas pela reportagem. Os projetos financiados incluem modalidades como jiu-jítsu e muay thai.

Neste ano, o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, determinou restrições ao repasse de verbas para entidades administradas por parentes de parlamentares ou de seus assessores, medida que busca reforçar os princípios de impessoalidade e controle na utilização de recursos públicos.